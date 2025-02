Volley, la Tonno Callipo riprende la sua corsa in campionato e sogna la Coppa Italia. Macedo: «Il meglio deve ancora venire» – VIDEO

Tutto pronto per il ritorno in campo delle atlete di coach Boschini che hanno chiuso il girone d'andata con 11 vittorie su altrettante partite giocate e sabato affronteranno a Capo d’Orlando la Trevieffe

Non poteva chiudersi in maniera migliore la prima parte di stagione per le ragazze della Tonno Callipo Volley. Al termine del girone di andata nel campionato di Serie B2 le giallorosse di coach Diego Boschini hanno collezionato 11 successi in altrettante partite giocate garantendosi il primo posto in classifica a +1 sulla Volley Valley Catania ma con una partita da recuperare. Ciliegina sulla torta la doppia sfida di Coppa Italia brillantemente superata contro Scandicci e che ha permesso alla Tonno Callipo di strappare il pass per le semifinali che si giocheranno ad aprile.

Risultati che premiano il lavoro delle atlete giallorosse e che sono in linea con le ambizioni da vertice della società giallorossa. «È chiaro che noi stiamo lavorando in quell’ottica lì, quindi cercheremo sempre di dare il massimo nell’allenamento e il massimo nelle partite per poter portare a casa i risultati. Ma ancora siamo solo a metà del percorso», spiega coach Boschini che non nasconde la soddisfazione nel lavorare con questo gruppo: «Sono ragazze molto serie, che danno l’anima sia in allenamento che in partita e soprattutto hanno tanta voglia di migliorare loro stesse e ne beneficia il livello della squadra e del gioco. Credo non ci sia cosa migliore per un allenatore».

Un gruppo unito, un mix fatto di giocatrici esperte e giovani talenti che permette a coach Boschini di poter contare su una rosa profonda e di livello. «Siamo una bella rosa, chiunque sia chiamata a dare il suo contributo lo fa sempre al meglio» commenta la centrale Camilla Macedo, vice capitano della Tonno Callipo, al suo secondo anno in giallorosso. «Non abbiamo quel distacco che magari hanno le altre squadre tra le proprie giocatrici, abbiamo una squadra con 12 ragazze di livello che ogni giorno si mettono in gioco in allenamento, lavorando duramente ma sempre col sorriso perché questo al di là di tutto è il nostro gioco, la nostra passione e ci dobbiamo divertire».

Adesso, dopo un turno di riposo, c’è un girone di ritorno da disputare con il doppio obiettivo campionato e Coppa Italia a partire dalla trasferta di sabato prossimo contro la Trevieffe. «Dobbiamo continuare ad essere una squadra sia dentro che fuori dal campo, ma soprattutto nei momenti difficili, perché i momenti difficili arriveranno – spiega Camilla Macedo -. L’importante è restare focalizzate sui nostri obiettivi. Il campionato finisce il 10 maggio – conclude Macedo – se il 10 maggio guardando la classifica saremo lì in alto vorrà dire che ce lo siamo meritato. Secondo me, il meglio, ancora deve venire». E sulla semifinale di Coppa Italia: «Siamo arrivate lì, perché non sognare? Ma soprattutto giochiamocela, poi si vedrà».