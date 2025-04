Giochi studenteschi di biliardo sportivo, il Nautico di Pizzo batte il liceo Capialbi di Vibo e diventa campione regionale

Un momento della competizione

Quattro le squadre che si sono affrontate allo Sporting Club “Enrico Colloca”, per aggiudicarsi il titolo di Campione regionale dei Giochi studenteschi di biliardo sportivo. «La finale – si legge nel comunicato stampa diramato dalla scuola napitina – è stata disputata dal Nautico di Pizzo e dal liceo statale “Vito Capialbi” di Vibo Valentia, che avevano superato rispettivamente nelle semi finali, l’Alberghiero di Vibo Valentia e il Classico di Nicotera. Ha avuto la meglio la squadra del Nautico composta dagli atleti Maurizio Belmonte, Francesco Buffone, Francesco La Grotteria e Nicola La Grotteria che, in virtù di tale successo, rappresenteranno la Calabria ai Campionati nazionali studenteschi che si svolgeranno il 9 e 10 maggio a Cervia in Emilia. L’evento sportivo – prosegue la nota – ha visto la partecipazione di numerosi appassionati e ha rappresentato la conclusione del percorso formativo che il coordinatore regionale nonché istruttore federale, Nazzareno Fedele, affiancato dagli istruttori Pietro Defina, Michele e Davide Fedele, ha realizzato nell’ambito del progetto “Biliardo&Scuola” avviato dalla Fibis oramai da 12 anni in quasi tutte le regioni d’Italia, con l’obiettivo di promuovere e diffondere il biliardo sportivo tra i giovani».

«Iniziato nel mese di ottobre – si legge ancora -, il progetto ha consentito ad oltre 70 studenti di apprendere i fondamentali del biliardo sportivo collegando il gioco ad alcune materie quali la fisica e la matematica. Il progetto, al quale ha aderito anche la scuola media inferiore di Limbadi, ha rappresentato anche l’occasione per creare ulteriori momenti di aggregazione e permettere ai ragazzi di soffermarsi sull’importanza di aspetti quali la concentrazione, l’autocontrollo e soprattutto il rispetto dell’avversario. Presenti alla premiazione i docenti Lia Arruzza, Luciano Lapa, Clemente Tulino che durante il corso hanno affiancato gli istruttori federali e che in tale circostanza hanno portato i saluti dei rispettivi dirigenti scolastici Antonello Scalamandrè, Marisa Piro, Eleonora Rombolà e quelli del dirigente del Nautico, Francesco Vinci. Presente inoltre, in rappresentanza dello Sporting Club che ha ospitato i ragazzi delle scuole, il presidente del Centro sportivo Domenico Dattolo il quale, anche a nome del presidente del Club, Ulderico Petrolo, ha espresso il proprio compiacimento per l’iniziativa».