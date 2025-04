Volley, la Tonno Callipo vola a Fasano per il sogno Coppa Italia: «Pronte a lanciare il cuore oltre l’ostacolo» – VIDEO

È tutto pronto, in casa Tonno Callipo Volley, per la Final Four di Coppa Italia di Serie B2 femminile che si giocherà a Fasano. La formazione giallorossa allenata da Diego Boschini, dopo essersi qualificata tra le migliori 8 d’Italia e dopo aver superato Scandicci nei quarti di finale, affronterà domani, venerdì 18 aprile alle ore 10, la Panbiscò Altamura nella prima semifinale prevista. L’altra, a seguire, vedrà affrontarsi le due formazioni del Nord: Peschiera Verona contro Vigevano. Le vincenti si sfideranno il giorno successivo per alzare al cielo la prestigiosa Coppa Italia.

Una stagione fin qui da incorniciare quella delle atlete giallorosse che arrivano al match di coppa dall’ennesimo successo in campionato, soltanto pochi giorni fa la capolista Tonno Callipo metteva il timbro sulla 19esima vittoria consecutiva, superando il difficile ostacolo Siracusa. Un successo importantissimo a tre giornate dalla fine, che permette di mantenere il +5 di vantaggio sulla Volley Valley Catania e di avvicinarsi così all’agognata meta della promozione in B1.

«Una grande prova di forza – ha ammesso coach Boschini nel post gara di Siracusa – una prova corale che ci ha dato tanto e spero che ci dia tanto anche per affrontare al meglio la Coppa Italia, noi non vediamo l’ora» ha aggiunto il tecnico. Concentrazione e grande carica in vista delle Final Four anche nelle parole del capitano Denise Vinci: «Incontriamo una squadra molto valida come Altamura, non a caso anch’essa prima nel suo girone, composta da atlete esperte che hanno militato in categorie superiori. A fare la differenza sarà l’attenzione ai dettagli. Da parte nostra – ha sottolineato Vinci – servirà utilizzare anche l’esperienza di ognuna di noi. Sono gare da dentro o fuori che tanti vorrebbero giocare – ha concluso – per cui saremo pronte a lanciare il cuore oltre l’ostacolo».