Calcio a 5, un weekend da incorniciare per Vibo

Punti pesanti per la prima squadra nel secondo successo fuori casa della stagione. La Juniores blind il terzo posto

Sorrisi per la Vibo calcio a 5 nell’ultima giornata di campionato. In C1, una prima squadra rimaneggiata batte in trasferta l’Enotria con il risultato di 9-3. Una partita sempre dominata nonostante le emergenze. Perfetta sotto tutti i punti di vista, ben giocata. Un risultato messo al sicuro già nel primo tempo chiuso sul parziale di 3-1. Nella ripresa Vibo non fa che confermare il gioco, archiviando senza problemi la pratica. Tre punti pesantissimi che permettono di guardare con ottimismo già al prossimo turno in casa contro la Maestrelli. Guai ad abbassare la guardia.



Meno brillante ma comunque vittoriosa anche la Juniores. Battuto in trasferta per 4-1 il Fantastic Five Siderno. A meno tre giornate dalla fine, l’imperativo è vincere per mantenere la migliore posizione. Vibo potrà contare su due giornate consecutive tra le mura amiche, tra cui il derby contro la Virtus Sbs e il rientro di qualche pedina fuori per infortunio. Soddisfazione di tutta la società per i risultati ottenuti. (Ufficio stampa Vibo C5)