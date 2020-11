Nuova trasferta per la Vibonese: i rossoblù di scena Monopoli – Video

Dopo la Sicilia, ecco la Puglia per la formazione di Galfano impegnata contro un avversario anch’esso alle prese con il Covid avendo quattro calciatori in quarantena

Ci saranno anche Parigi e Pugliese fra i disponibili. Angelo Galfano ritrova altri pezzi in vista della trasferta di Monopoli. E rientra anche Statella dalla squalifica. Dopo aver perduto a Catania mercoledì scorso, i rossoblù affrontano un’altra gara esterna, stavolta in Puglia, per un tour de force che continua, senza un attimo di respiro: mercoledì la Vibonese recupererà in casa con il Foggia e sabato ci sarà un’altra partita interna, stavolta con la capolista Ternana (al riguardo è stato modificato l’orario di inizio del match: non più alle 20.45, bensì alle 15).

In Puglia, ecco un Monopoli ugualmente alle prese con il Covid, anche se la situazione va migliorando: otto tesserati sono tornati negativi, rimangono solo quattro elementi positivi e in quarantena. Il Monopoli torna a giocare a distanza di dieci giorni dall’ultima volta. Finora nessuna vittoria casalinga per i pugliesi: due pareggi e 3 ko. Arbitrerà l’incontro (in campo domenica alle 15) Caldera di Como. Tre i precedenti della Vibonese a Monopoli in Serie C unica.

L’anno scorso, alla prima giornata, rete capolavoro di Fella per l’uno a zero conclusivo per i pugliesi. Nel torneo precedente fu Gerardi a risolvere la gara per il Monopoli, approfittando di un errore clamoroso di Mengoni. Un evento che potremmo definire storico, vista la riconosciuta bravura del portiere toscano. Nel primo confronto assoluto in Serie C, invece, ecco la vittoria in Puglia della Vibonese. Stagione 2016/17: gran gol di Cogliati con un preciso sinistro dalla distanza e nel finale il raddoppio di Savino Leonetti. È stata questa la prima storica vittoria esterna dei rossoblù nel torneo di terza serie nazionale.