Serie C, Vibonese di nuovo in casa contro la capolista Ternana – Video

Al Luigi Razza arriva la corazzata umbra e alla squadra di Angelo Galfano serve la partita perfetta per provare a fermarne la corsa

Trenta punti conquistati sui 36 a disposizione. Unica squadra del girone a non aver mai perduto. Sette punti di vantaggio sulle seconde, sia pur con una gara in più, miglior attacco e difesa del campionato. Ed ancora: Falletti e Partipilo re dei bomber con sette centri ciascuno.



Questi sono soltanto alcuni dei numeri che servono per comprendere la forza della Ternana, che sabato alle 15 affronta la Vibonese al Luigi Razza.

Il peggior avversario possibile, allora, per la formazione di Angelo Galfano, che torna così in campo a distanza di 72 ore, dopo aver incontrato il Foggia. Il tour de force, per i rossoblù, continua. Quella di sabato sarà la quinta partita negli ultimi quindici giorni. Un ciclo continuo di incontri che sta mettendo a dura prova la resistenza del gruppo e che non finisce sabato, visto che mercoledì si dovrà recuperare la gara di Caserta.

Contro il Foggia si sono visti dei segnali confortanti, ma è chiaro che sabato nell’anticipo servirà molto di più per reggere l’urto contro la capolista del campionato.

Un solo precedente nella terza serie nazionale a Vibo Valentia: il 26 ottobre dello scorso anno un rigore di Bubas ha portato in vantaggio la squadra rossoblù, poi raggiunta da Ferrante nella seconda parte della ripresa.

Galfano per l’occasione recupera il difensore Redolfi, che rientra dalla squalifica e che dovrebbe giocare al fianco di Sciacca. Da valutare le condizioni di Pugliese e Tumbarello. Pericolo squalifica per Ciotti e Laaribi, entrambi diffidati. Fra i pali potrebbe rientrare Mengoni. Arbitro del confronto sarà Panettella di Gallarate.