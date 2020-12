Serie C, una nuova trasferta per una Vibonese in emergenza – Video

Rossoblù impegnati in Abruzzo contro il Teramo, terza forza del campionato. Per la squadra di Galfano sarà la settima gara in ventidue giorni

La situazione di emergenza rimane così come si resta in pieno tour de force, anche se sotto quest’ultimo aspetto si è praticamente alla fine. Già, perché quella di domani a Teramo (in campo alle 15) sarà la settima gara in 22 giorni per la Vibonese, che poi, dalla prossima settimana, potrà tirare il fiato e preparare a dovere il successivo confronto, anche questo esterno. In questa fase di campionato per i rossoblù c’è la prova trasferta da superare. Perché a Caserta si è disputata la prima delle quattro gare esterne in programma nelle prossime cinque giornate. Avversari di peso per la squadra di Galfano. Il Teramo precede il Bari, poi ci saranno Palermo e Avellino.

Dopo aver vinto a Caserta, la squadra si è trasferita dalla Campania direttamente in Abruzzo, senza fare ritorno a casa.

Problemi di formazione per Galfano

Il tecnico rossoblù dovrà fare a meno di Laaribi, squalificato per una giornata per cumulo di ammonizioni. Nello stesso reparto di centrocampo mancherà ancora Pugliese, infortunatosi a Monopoli e quindi la zona mediana viene a perdere due elementi di peso. Inoltre c’è Tumbarello reduce da un infortunio. Si trova con il gruppo e ha preso parte alla rifinitura odierna, ma il suo impiego è da valutare.

Qualche problema ce l’ha anche Berardi, uscito anzitempo dal campo mercoledì a Caserta. Se non dovesse farcela, toccherà a Spina. E non finisce qui: in difesa ci sono Redolfi e Bachini non al meglio. Entrambi sono usciti malconci dalla partita con la Casertana. Anche in questo caso il tecnico Galfano valuterà le loro condizioni in extremis.

Il Teramo in casa ha sempre vinto nell’attuale campionato di Serie C. Anche per questo (e considerando la situazione di emergenza piena in casa rossoblù) servirà una prova gagliarda da parte della Vibonese, sicuramente galvanizzata dalla recente vittoria ottenuta contro la Casertana.