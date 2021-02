Tennis: che tris per Tiziana Silvestri nella prima tappa del torneo Tpra – Foto

Partite spettacolari e tante emozioni in occasione della prova del campionato italiano che è stata organizzata dal Nuovo Tennis Club di Maierato. Nella categoria All star maschile trionfa Dotro

Partite spettacolari e tante emozioni in occasione della prova del campionato italiano che è stata organizzata dal Nuovo Tennis Club di Maierato. Nella categoria All star maschile trionfa Dotro

Informazione pubblicitaria

Nel segno di Tiziana Silvestri. L’atleta tesserata per lo Sporting Vibo ha lasciato la propria firma in occasione della prima tappa del campionato italiano Tpra, organizzato dal Nuovo Tennis Club Maierato. Un torneo che anche in questa circostanza ha riscosso un grande successo, con partite spettacolari. Ed in questa circostanza in gran bella evidenza ecco appunto Tiziana Silvestri, che ha saputo conquistare uno storico triplete, avendo vinto in tutte le categorie nelle quali ha gareggiato (All star femminile, doppio femminile e doppio misto).

Diverse le categorie nelle quali si sono confrontati i partecipanti al torneo. Partendo proprio dall’exploit della Silvestri, ecco la sua vittoria in rimonta su Gabriella Chindamo (Tennis Ball Vibo) per 2-4, 4-1, 10-6, nella categoria All star femminile. Le stesse tenniste si sono rese quindi protagoniste, rispettando i pronostici che le vedevano favoritissime alla vigilia, nel doppio femminile, dove hanno mostrato la propria superiorità, cedendo appena quattro giochi alle avversarie in tutta la competizione. Nella finale di doppio femminile si sono imposte per 4-1 sulla coppia formata da Ludmila Tanasiev (Tc Maierato) e Anna Rombolà (Tennis Ball Vibo).

Il terzo successo di Tiziana Silvestri è giunto nel doppio misto. Qui, in tandem con Fabio Santagata (tesserato per lo Sporting) ecco la vittoria con un doppio 4-2 sulla coppia Anna Rombolà – Domenico Defina, tesserati con il Tennis Ball di Vibo.

Nel doppio maschile ha trionfato la coppia composta da Pasquale Dotro e da Luigi Caccamo (Tc Maierato) in una finale mai in discussione contro Pasquale Pannace e Domenico Defina, entrambi tesserati con il Tennis Ball Vibo Valentia. Nella categoria limit 50 maschile si è imposto Francesco Defina (Tennis Ball Vibo) che ha avuto la meglio su Lorenzo Trovato (Acconia) al termine di due tiratissimi tie-break.

Finale spettacolare e dalle mille emozioni, con numerosi capovolgimenti di fronte, nella categoria All star maschile. In campo Giuseppe Gallo (Tc Maierato) e Pasquale Dotro (Tennis Club Nicotera). Al giocatore di casa resta il rammarico per essersi trovato avanti 4-2, 3-1 e 15-40, e poi sul tre a due, 40-30 nel secondo set, senza riuscire a chiudere il match, che alla lunga, nell’epilogo del super tie-break, ha premiato Dotro, che si è imposto per 10-8.

Anche in questa circostanza il Nuovo Tennis Club Maierato, presieduto da Enrico Barbieri, ha saputo organizzare l’evento nel miglior modo possibile, riscuotendo consensi e si è già messa in moto la macchina organizzativa in vista della prossima tappa, in programma nel mese di marzo.