Domani il Comune ha previsto la chiusura al traffico veicolare delle zone interessate e il divieto di parcheggio nelle aree limitrofe. Ecco gli orari

Grande attesa a Mileto per la sesta tappa del Giro d’Italia “Palmi-Scalea”, prevista domani 12 maggio. Due edizioni fa la cittadina normanna è stata luogo di partenza della tappa con arrivo a Camigliatello Silano. Quest’anno, invece, sempre grazie all’appeal del patron dello “Sporting Club” ed ex presidente della Federazione ciclistica regionale, Mimmo Bulzomì, durante la corsa nella cittadina normanna farà sosta la carovana pubblicitaria, con tutto il suo seguito di attrazioni e colori. A Mileto l’appuntamento con gli appassionati del mondo del pedale è previsto a partire dalle 10.45 circa, nei pressi e all’interno della Villa comunale. Nell’occasione saranno premiati il direttore del Giro d’Italia Mario Vegni e la Gazzetta dello Sport, nello specifico “per l’attenzione e i sentimenti di amicizia e di stima che hanno sempre riservato allo Sporting Club e a Mileto”. [Continua in basso]

All’appuntamento nell’ex capitale normanna parteciperà anche il vescovo, monsignor Attilio Nostro. Il presule della diocesi di Mileto-Nicotera-Tropea giungerà a bordo dell’ammiraglia del direttore di Corsa, dopo aver impartito ai corridori la benedizione a Palmi, sua città di origine. In vista della sosta della carovana pubblicitaria e del passaggio dei corridori e del seguito – previsto intorno alle 13.30 – il Comune ha disposto per la giornata di domani la chiusura totale al traffico veicolare di tutte le aree interessate, dalle 10.30 alle 13.30/14.00. A questo si aggiunge il divieto di sosta per gli automobilisti(in questo caso dalle 8.00 alle 13.30/14.00), sulle vie Nazionale e Kennedy, lungo Corso Umberto I e nelle aree di parcheggio adiacenti alla Villa comunale e alle piazze Nassirya, Italia e Pio XII.