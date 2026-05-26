Partecipazione numerosa alla X edizione di “Bimbimbici - Pedaliamo il futuro”, evento promosso a San Costantino Calabro dalla locale associazione “Bicinsieme - Paesaggi in Movimento”. Il gruppo sportivo presieduto da Raffale Mancuso - nell’ambito della manifestazione ideata a livello nazionale dalla Fiab (Federazione italiana ambiente bicicletta) - con questa iniziativa si pone annualmente l’obiettivo di regalare a tanti bambini una giornata di festa e allegria in piena sicurezza e con la certosina cura dei particolari.

Ad accogliere i circa 80 ciclisti “in erba”, giunti per l’occasione nei pressi del parco giochi di viale Enotrio Pugliese, ci ha pensato una bella giornata di sole primaverile. L’edizione 2026 di “Bimbimbici - Pedaliamo il futuro” ha preso il via con un momento di preghiera officiato dal vescovo della diocesi di Mileto-Nicotera-Tropea, monsignor Attilio Nostro.

Al suo fianco il parroco di San Costantino Calabro, don Oreste Borrelli. Subito dopo i ragazzi hanno percorso in sella alle loro biciclette le principali vie del paese, fino a raggiungere e attraversare la pista ciclabile che collega il territorio comunale alla vicina Jonadi. «Dietro ogni successo - sottolinea al riguardo un soddisfatto presidente Mancuso - c'è la grande collaborazione e la sinergia di tutti coloro che si pongono come obiettivo la salvaguardia e lo sviluppo del proprio territorio. A tal proposito è doveroso ringraziare la Polizia stradale per la professionale e preziosa collaborazione, il delegato provinciale Coni, Michele La Rocca, e le amministrazioni comunali di San Costantino Calabro e Ionadi per il supporto logistico, le associazioni di volontariato, il servizio ambulanza e tutti gli sponsor che insieme hanno consentito ai bambini di pedalare in totale sicurezza.

Come diceva il presidente degli Stati Uniti John Fitzgerald Kennedy: “Niente è paragonabile al piacere di un giro in bicicletta”. Un aforisma - prosegue la guida di “Bicinsieme - Paesaggi in Movimento” - che riflette i tanti benefici della bicicletta. Pedalare su due ruote non solo rafforza le articolazioni delle gambe contribuendo alla perdita di peso e alla tonificazione dei muscoli ma migliora la salute cardiovascolare e la respirazione, corregge la postura e riduce il rischio di obesità, diabete e ipertensione. Ma oltre ai benefici sul corpo - conclude - la bicicletta presenta innumerevoli effetti positivi sulla mente. Uno sport di resistenza che migliora il benessere psicologico riducendo l’ansia, stimolando la creatività, aumentando l’autostima e regolando la qualità del sonno».