Estate all'insegna dello sport e del sano divertimento a San Costantino Calabro. Dopo il successo della terza edizione del torneo di calcio a cinque, organizzato nelle scorse settimane dalla locale società “Asd Sporting” (tra l'altro promossa quest'anno nel campionato regionale di Prima Categoria) con il patrocinio dell'amministrazione comunale, giorni fa si è conclusa l'altrettanto apprezzata rassegna di calcio tennis. Da questa sera si riparte con il “Maracanà street power football”, torneo con squadre composte da due giocatori in programma fino al prossimo 16 luglio, organizzato dalla locale associazione “Oiermo”, anche in questo caso con l'ausilio dell'amministrazione cittadina guidata dal sindaco Nicola Derito. Lo scenario è sempre quello del campetto in erba sintetica di via Mattia Preti.

Tutti gli eventi estivi si stanno avvalendo di un mix di contenuti, che oltre allo sport propone momenti di musica e di sana convivialità, anche attraverso stand gastronomici dove il pubblico giornalmente presente può gustare le specialità culinarie tipiche del luogo. Un connubio perfettamente riuscito, così come attesta il successo registrato dalle due precedenti manifestazioni. «Il mio plauso - afferma al riguardo il presidente del consiglio comunale con delega a Sport e Spettacolo Palmiro Scarcia - va alle realtà che hanno ideato queste splendide manifestazioni. Noi come amministrazione ci siamo sin da subito messi al loro fianco, nella convinzione che iniziative del genere meritino di essere supportate in ogni loro molteplice aspetto. Ancor di più - concludono - quando vengono proposte da giovani che amano lo sport e che hanno voglia di mettersi in gioco e di spendersi con passione per il loro territorio».