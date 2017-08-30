Previsti tornei e dimostrazioni alla presenza di diversi atleti tra cui il campione paralimpico Genovese e le giovani pongiste azzurre Carnovale e Conidi. Nell’ambito dell’iniziativa si svolgerà la consegna del “Premio Sportivo dell’anno” alla Volley Tonno Callipo

Nell’ambito delle iniziative estive legate alla cultura, l’amministrazione comunale di Stefanaconi, guidata dal sindaco Salvatore Solano, ha promosso per domani, giovedì 31 agosto, la manifestazione “La Giornata dello Sport”. Un’intera giornata dedicata allo sport durante la quale si svolgeranno una serie di tornei con molteplici discipline sportive interessate: tennis, tennistavolo, calcio a 5, ciclismo, atletica leggera, volley, calciobalilla e altro ancora. Inoltre, nel pomeriggio, a partire dalle ore 18, si svolgerà il convegno sul tema “Lo Sport come strumento di crescita sociale”.

Un incontro al quale parteciperà anche una nutrita delegazione della società Volley Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia, con in testa il presidente Pippo Callipo, al quale sono state affidate le conclusioni, e che vedrà la presenza, tra gli altri, di Giulio Genovese (campione paralimpico, medaglio d’oro di tiro con l’arco), Giuseppe Petralia (membro della Giunta Coni Calabria e presidente della Fitet Calabria) e Carmelo Sestito (presidente della Fipav Calabria).

Il convegno sarà moderato dal giornalista di LaC Tv Alessio Bompasso. E in occasione de “La Giornata dello Sport”, verrà conferito il “Premio Sportivo dell’anno” proprio alla società Volley Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia, formazione che milita com’è noto nella massima serie nazionale di pallavolo, per i meritori risultati conseguiti in ambito sportivo e sociale.

L’iniziativa si terrà all’interno dei locali del Centro sportivo polivalente di Stefanaconi, mentre già a partire dalla mattinata prenderanno il via i vari tornei (calciobalilla, tennistavolo). Nel pomeriggio si svolgeranno invece il percorso ciclistico e la gara podistica, quindi in serata (dopo il convegno) l’esibizione di Miriam Carnovale e Chiara Conidi (atlete della nazionale italiana giovanile di tennistavolo), mini-tornei di tennis e pallavolo e le finali del torneo di calcio a 5. Infine, a partire dalle 22.30, musica e balli con la “Fiesta latina”.