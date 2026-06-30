Gaia Maris riceverà la cittadinanza onoraria di Jonadi. A deciderlo, il sindaco Fabio Signoretta e gli altri esponenti dell'amministrazione comunale. L'atleta trentina della nazionale italiana femminile di Rugby verrà insignita del riconoscimento nel corso di una seduta straordinaria del consiglio comunale in programma giovedì 2 luglio, alle 18, presso la scuola primaria di Nao. Alla base del conferimento, il forte legame che la caratterizza a questa terra, visto che il padre è originario proprio della frazione del Comune alle porte di Vibo Valentia. Classe 2001, Gaia Maris è una delle protagoniste italiane di questa disciplina sportiva. Cresciuta sportivamente nel Rugby Trento, veste la maglia della nazionale dal 2020 e ha preso parte alle più importanti competizioni internazionali, distinguendosi per talento, determinazione e spirito di sacrificio. Pur vivendo lontano dalla Calabria, ha sempre mantenuto un forte legame con la terra d'origine.

«Conferire la cittadinanza onoraria a Gaia Maris - sottolinea al riguardo il sindaco Signoretta - è motivo di grande orgoglio per tutta la nostra comunità. Attraverso il suo impegno, i suoi risultati sportivi e il legame mai interrotto con le proprie radici, Gaia rappresenta un esempio straordinario per le giovani generazioni. Jonadi vuole dirle grazie e farle sentire che questa comunità la considera parte della propria storia e del proprio futuro La scelta di svolgere il consiglio comunale nella frazione Nao - aggiunge - rappresenta un momento storico per l'Ente: sarà infatti la prima volta che l'assise civica si riunirà nella frazione, valorizzando il profondo legame che l'atleta ha sempre mantenuto con Nao e con tutta la comunità jonadese».