Dopo la conferenza stampa di ieri poteva essere intuibile, e di fatti nel pomeriggio odierno è arrivata anche l'ufficialità: si separano ufficialmente e strade tra la Vibonese e il tecnico Raffaele Esposito. Fatale la sconfitta interna di ieri contro l'Enna, in occasione della diciannovesima giornata del campionato di serie D (girone I), che ha fatto scivolare i rossoblù ancora più giù in classifica.

Scossone in panchina

Una sola vittoria nelle ultime undici uscite di campionato e una crisi che inizia a preoccupare. A tal proposito, dopo il summit tenutosi questo pomeriggio, la dirigenza ha deciso per lo scossone in panchina. Insieme al tecnico Raffaele Esposito lascia anche il vice allenatore Tommaso Licursi. La decisione è maturata in comune accordo tra le parti, come era intuibile anche nelle parole dello stesso Esposito, subito dopo la gara contro i siciliani in cui lo stesso si era detto: «Pronto a fare un passo indietro, perché ci vuole dignità anche nelle cose». C'è già il nome di un possibile sostituto che potrebbe essere Antonello Capodicasa, con esperienze nei settori giovanili di Trapani e Palermo. In ogni caso, il successore già domani dirigerà il suo primo allenamento in vista della delicata sfida in casa della lanciatissima Reggina.