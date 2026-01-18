In terra siciliana le napitine cadono sotto i colpi delle padrone di casa. Prossimo impegno sarà a Palmi dove faranno visita alla Franco Tigano

Lory Volley Pizzo Marpesca sconfitta ad Acicastello. Con il risultato di 3-1 le siciliane hanno superato il sestetto del presidente Sarlo.

Inizio gara a favore delle calabresi che si aggiudicano il primo parziale gestendo con molta serenità i tentativi di recupero delle padrone di casa. Il secondo set invece se lo aggiudica Acicastello che parte bene ed allunga sul finire del set.

Il terzo parziale inizia giocando punto su punto ma alla fine a spuntarla è la squadra di casa che approfitta di un nuovo (il terzo) infortunio verificatosi ai danni del roster napitino. A dover lasciare il campo questa volta è stata la regista titolare e protagonista del percorso di questi ultimi due anni della Marpesca. Indagini più approfondite consentiranno di delineare con precisione l’entità dell’infortunio. Si riparte, dopo una sospensione della gara di oltre mezz’ora, con il quarto parziale che non ha nulla da raccontare se non un cammino agevole verso la vittoria dell’Acicastello.

Partita non bellissima dal punto di vista tecnico ma importante per la classifica. La Marpesca paga dazio per le tre importanti assenze e ritorna in Calabria fiduciosa che la sosta possa consentire il recupero delle sue atlete.

Il campionato entra così nel vivo.

Con il roster al completo l’obiettivo stagionale sarà sicuramente alla portata. Prossimo impegno per le pizzitane sarà a Palmi dove faranno visita alla Franco Tigano.