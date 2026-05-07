Nel segno del rinnovamento e del radicamento territoriale, l’ASC Calabria (Attività Sportive Confederate), ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI, ha ufficializzato la nomina dei nuovi delegati provinciali. Per la provincia di Vibo Valentia, la scelta è ricaduta su Silvia Celestino, «figura di rilievo nel panorama tecnico-scientifico dello sport» – si legge nella nota che ne dà notizia.

La nomina si inserisce nella strategia di espansione delineata dalla presidenza regionale guidata da Antonio Eraclini, con il supporto del direttore tecnico Clementina Tripodi. L’obiettivo è costruire una struttura capillare ed efficiente, capace di rispondere alle esigenze delle realtà locali nel corso dell’attuale quadriennio olimpico.

Il profilo di Celestino

Quello di Silvia Celestino non è soltanto un nuovo ingresso, ma «una garanzia di competenza per il territorio vibonese – prosegue la nota –. Con oltre dieci anni di esperienza nel settore sportivo e del benessere, la neo-delegata presenta un curriculum di alto profilo: laurea magistrale in Scienze e Tecniche delle Attività Motorie Preventive e Adattate conseguita con il massimo dei voti, a testimonianza di solide basi tecnico-scientifiche. Attualmente docente di Scienze Motorie e Sportive presso il Liceo Scientifico di Rosarno, Celestino coniuga la passione per l’insegnamento con una visione strategica orientata allo sviluppo del movimento sportivo locale».

«Per Vibo Valentia, Silvia Celestino avrà un ruolo centrale, specialmente nell’ambito della formazione – si legge nella nota ufficiale –. È l’unica figura incaricata specificamente per questo settore e ha già proposto l’attivazione di corsi formativi, a conferma della volontà di investire nella qualità e nella preparazione degli operatori sportivi».

Asc: un punto di riferimento per le società vibonesi

L’arrivo dell’ASC sotto la guida della nuova delegata rappresenta un’opportunità significativa per le associazioni sportive del territorio. Oltre alle attività di scouting e affiliazione, l’ente si propone come partner strategico per le società, spesso chiamate a confrontarsi con la complessità delle recenti riforme dello sport.

Supporto burocratico e fiscale, per accompagnare le società tra adempimenti legislativi e gestionali

Formazione d’eccellenza, attraverso corsi qualificati destinati a tecnici e dirigenti

Crescita sociale, promuovendo uno sport inclusivo come strumento di benessere e salute

«L’obiettivo è creare un sistema sportivo sempre più vicino alle esigenze delle comunità locali», sottolinea la presidenza dell’ASC Calabria.