Oltre 150 atleti da tutta la Calabria e una protagonista assoluta: la Penta Vibo. La società vibonese domina le gare di nuoto nelle varie categorie e mette in bacheca un bottino pesante già al debutto della manifestazione

Questo fine settimana di inizio giugno è caratterizzato dallo svolgimento delle Asiadi 2026, evento nazionale che unisce sport e convivialità. Si tratta di una manifestazione della durata di tre giorni, iniziata venerdì 5 giugno e in programma fino a domenica 7 giugno. Tra le varie attività in calendario figurano nuoto, krav maga, tennis, boxe, yoga, danza, pilates, fitness, balli di gruppo, indoor cycling, acqua fitness e balli caraibici.

Teatro dell'evento è il Penta Vibo, piscina e palestra comunale situata a Vibo Marina. La manifestazione, organizzata dal Circuito regionale Asi, è promossa dal presidente regionale Giuseppe Gangemi.

L'evento

Un appuntamento che ha registrato una grande partecipazione: basti pensare che sono presenti oltre 150 atleti provenienti da tutta la Calabria. La manifestazione, come accennato, è articolata in tre giornate – venerdì pomeriggio, sabato e domenica mattina – e rappresenta la conclusione del percorso annuale del circuito Asi, al termine del quale verrà decretata la società vincitrice della stagione sportiva 2025/2026.

Le società si sfidano nelle diverse specialità del nuoto: stile libero, dorso, rana e delfino, sulle distanze di 25, 50, 100 e 200 metri.

Sono inoltre previste diverse categorie: Esordienti A e B, Propaganda (composta dal settore giovanile), Ragazzi, Juniores e Seniores, oltre alla categoria Master, riservata agli atleti dai 25 anni in su.

La manifestazione comprende numerose discipline sportive e, tra queste, il nuoto, ospitato nella piscina di Vibo Marina gestita dalla società Penta Vibo, presieduta da Daniele Murdà.

Gli atleti della Penta Vibo

La Penta Vibo ha schierato 35 atleti. Ecco i loro nomi: Onofrio Addesi, Jasmine Bagnato, Margherita Bellosguardo, Regina Betruce, Vincenzo Bonavota, Nicola Briga, Desiree Buccinnà, Gabriele Calafati, Miriam Calafati, Elia Callà, Pietro Giovanni Cascas, Eleonora Cotroneo, Mattia Cravelli, Sophia Cricelli, Michele D’Angelo, Igor Dimasi, Zoe Dimasi, Briseide Ferraro, Marco Giannini, Samuele Giannini, Domenico La Ruffa, Maria Rosa Lopreiato, Antonio Giuseppe Maduli, Salvatore Mazzara, Alessio Prinzi, Chiara Ranieli, Lavinia Ranieli, Clarissa Ruffa, Nicole Sicari, Federico Sirianni, Lucia Stacciuoli Landau, Giuseppe Tavella, Francesco Tedesco, Davis Urzino e Alice Zafarana Scalamogna.

Già nella giornata inaugurale, la Penta Vibo ha conquistato 11 medaglie d'oro, 9 medaglie d'argento e 5 di bronzo, risultato che testimonia una prestazione di assoluto rilievo e conferma l'ottimo stato di forma della società vibonese.