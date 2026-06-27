Il difensore centrale, cresciuto nel settore giovanile della Vibonese e reduce da esperienze tra Eccellenza, Promozione e Prima Categoria, vestirà la maglia dell’Atletico Sant’Onofrio

L’Atletico Sant’Onofrio piazza un innesto di esperienza per il reparto arretrato. Il club biancorosso ha annunciato l’arrivo di Pietro Maragò, difensore centrale cresciuto calcisticamente nel settore giovanile della Vibonese e reduce da un percorso importante tra Eccellenza, Promozione e Prima Categoria.

Un difensore di esperienza per il reparto arretrato

Originario di Sant’Onofrio, Maragò torna a vestire i colori del proprio paese dopo aver maturato esperienze significative anche in categorie superiori. Porta con sé un bagaglio fatto di personalità, continuità e leadership, caratteristiche che ne fanno un profilo di riferimento per il reparto difensivo.

Centrale solido, fisico e affidabile, è considerato un giocatore capace di trasmettere sicurezza alla linea arretrata. La sua duttilità gli consente inoltre di ricoprire più ruoli in difesa, mettendo le proprie qualità al servizio del gruppo.

La crescita nella Vibonese e il percorso nei dilettanti

Il percorso calcistico di Maragò è iniziato nel settore giovanile della Vibonese, dove ha completato tutta la trafila fino al livello nazionale. Da lì, negli anni, ha costruito la propria esperienza nei campionati dilettantistici, distinguendosi per rendimento, continuità e spirito di squadra.

Nell’ultima stagione, disputata in Prima Categoria con l’Asd Sant’Onofrio, è stato tra i protagonisti del campionato. Oltre alla solidità difensiva, ha garantito anche un contributo in fase offensiva, mettendo a segno 4 reti e confermando la propria utilità anche sui calci piazzati e nelle situazioni d’attacco.

Il ritorno alle origini

Per l’Atletico Sant’Onofrio si tratta dunque di un rinforzo di spessore, chiamato a portare esperienza, determinazione e senso di appartenenza in vista della nuova stagione. Il suo arrivo assume anche un valore simbolico: dopo le esperienze maturate lontano da casa, Maragò torna alle origini e ritrova diversi compagni cresciuti con lui nelle giovanili, tra cui il capitano Cugliari, Domenico Ventrice, Giuseppe Francolino e tanti altri paesani.

Una nuova sfida, quindi, ma anche un ritorno alle radici. Con la maglia biancorossa dell’Atletico Sant’Onofrio, Maragò è pronto a mettere qualità, carattere e attaccamento al paese al servizio della squadra, con l’obiettivo di contribuire alla crescita del gruppo e scrivere una nuova pagina della storia del club.