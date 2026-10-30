La formazione vibonese guidata dallo staff Todaro, Grasso e Vazzana conquista due successi nelle prime due uscite stagionali: 91-75 in trasferta e 90-54 in casa, martedì 3 novembre il prossimo impegno

Due partite, due vittorie e un avvio di campionato che lascia ben sperare. È partita con il piede giusto l'avventura dell'Under 19 della Multimed Pallacanestro Vibo Valentia, protagonista di due successi convincenti contro altrettante realtà storiche del basket calabrese. I giovani cestisti vibonesi hanno prima espugnato il campo di Rende, imponendosi con il punteggio di 91-75, per poi concedere il bis davanti al pubblico di casa, superando nettamente la Smaf Catanzaro per 90-54.

Due affermazioni che raccontano di una squadra già capace di esprimere un buon livello di gioco, mostrando determinazione, organizzazione e spirito di gruppo. Soprattutto, due risultati che premiano il lavoro dello staff tecnico composto da Claudio Todaro, Paolo Grasso e Santo Vazzana, impegnato nella crescita dei giovani atleti sotto il profilo tecnico, tattico e fisico.

La forza del collettivo e il lavoro in palestra

A fare la differenza, in entrambe le sfide, è stata soprattutto la prestazione del collettivo. Tutti i ragazzi hanno contribuito ai successi della formazione vibonese, affrontando avversari di valore con l'atteggiamento giusto e mettendo in pratica quanto preparato durante gli allenamenti settimanali.

Particolarmente significativo il successo casalingo contro la Smaf Catanzaro, arrivato con un margine di ben 36 punti, a conferma della buona prova offerta dalla squadra. Ma anche la vittoria esterna a Rende, con 91 punti realizzati, rappresenta un segnale incoraggiante per il prosieguo della stagione.

L'avvio di campionato alimenta dunque l'entusiasmo dell'ambiente Multimed, che può guardare ai prossimi impegni con fiducia, pur nella consapevolezza che il percorso è ancora lungo e che sarà necessario continuare a lavorare con la stessa intensità.

Il prossimo appuntamento è già fissato per martedì 3 novembre, quando l'Under 19 vibonese sarà impegnata in trasferta sul campo della Basket Belvedere. Un'altra occasione per misurare i progressi della squadra e provare ad allungare la striscia positiva.