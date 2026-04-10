La Bulldog Vibo Pulcini, composta da ben venti bambini nati nel 2016 e soli tre del 2015, ha affrontato ogni gara con entusiasmo e determinazione, per molti di loro si trattava della prima esperienza nella categoria, ma questo non ha impedito ai piccoli atleti di esprimere un calcio brillante e divertente. Il cammino stagionale parla chiaro: quattordici vittorie, due pareggi e zero sconfitte, un ruolino di marcia impeccabile che testimonia il lavoro svolto durante l’anno e la crescita costante di tutto il gruppo.

Vittoria all'ultima giornata

Il campionato è stato combattuto fino all’ultimo, con un testa a testa avvincente contro la Vibonese Academy. A decidere tutto è stato lo scontro diretto dell’ultima giornata, una vera finale: una partita intensa e ricca di emozioni, conclusa con una vittoria per 3-2 che ha consegnato il titolo ai bulldogghini.

Grande merito va ai mister Marcello Cuppari e Filippo Paoli che hanno guidato il gruppo con competenza, passione e attenzione, valorizzando ogni singolo bambino. Tutti i ragazzi sono stati utilizzati indistintamente durante la stagione, segno di un progetto educativo e sportivo che mette al centro la crescita collettiva prima ancora del risultato.

La soddisfazione

Di grande soddisfazione e orgoglio le dichiarazioni dell'intera società della Bulldog: «Un ringraziamento speciale va ai genitori, sempre presenti e fondamentali durante tutta la stagione: per il supporto costante, per i sacrifici quotidiani, per l’educazione trasmessa ai propri figli e per aver accompagnato questi piccoli atleti in ogni allenamento e partita, con entusiasmo e rispetto. Questa vittoria rappresenta non solo un traguardo sportivo, ma anche la conferma di un percorso formativo importante, fatto di sacrifici, divertimento e spirito di squadra. Un applauso a tutti i piccoli protagonisti di questa splendida impresa».