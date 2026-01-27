Pioggia di convocazioni per la scuola calcio vibonese che sta formando i suoi talenti. Nell'Under 14 confermatissimi Pace, Catalano, Cantafio, Mantino e Manduca

Progettualità, qualità e lungimiranza sono le tre principali caratteristiche che hanno reso la scuola calcio Bulldog Vibo una realtà consolidata non solo nel territorio ma anche nell'ambito regionale. Un centro sportivo a tutti gli effetti che forma nuovi talenti, grazie anche a uno staff di alta competenza. Risultati che arrivano non solo dal campo e dalle vittorie, ma anche dagli spalti e dall'attenzione che gli addetti ai lavori stanno dimostrando verso la stessa Bulldog.

Le convocazioni

Ancora importanti riconoscimenti infatti per la società vibonese in questa intensa settimana di rappresentative e che vede i bulldoghini protagonisti. Convocazioni con le rispettive Rappresentative Nazionali infatti per i due talentini Lopreiato (classe 2011) e Mantino (classe 2012), mentre confermatissimi negli U14 i vari Pace, Catalano, Cantafio, lo stesso Mantino e Manduca per il raduno al Centro federale di Catanzaro, sotto lo sguardo attento del responsabile tecnico Francesco Corosiniti. Per la rappresentativa U15 Regionale invece, dove non figurava il già menzionato Lopreiato perché convocato a Formia appunto con la Rappresentativa Nazionale U15, c'è la conferma di S. Sorrentino (classe 2011). Da segnalare che Lopreiato è l'unico vibonese, tra i 120 convocati in Rappresentativa, un altro grande merito per la Bulldog.

Quanto alla Rappresentativa U14 provinciale, invece, convocazione per ben sette Bulldoghini riconosciuti in: Pace, Catalano, Mantino, Manduca, Soriano, Callipo e Cantafio. Proprio contro la Rappresentativa U14, la Bulldog U14 Elite sosterrà una partita amichevole, con il resto della squadra, oltre ad alcuni ragazzi della categoria Esordienti (U13 Elite della Bulldog) convocati per l'occasione per fare esperienza nel calcio a 11.

Per finire, domenica scorsa alte tre convocazioni, questa volta con la Rappresentativa Regionale di calcio a 5 (U15 e U17) che si prepara per il torneo delle Regioni: Barbagallo (portiere classe 2011) con la rappresentativa U15; R. Blandino (classe 2009) ed R. Blandino (classe 2010) con la Rappresentativa U17.

Altra gratificazione

Dopo la bella notizia della convocazione a Formia nella due giorni (27/28 gennaio) di raduno della Rappresentativa U15 Nazionale LND per il giovane portiere Riccardo Lopreiato (classe 2011) arriva un’altra gratificazione per la Bulldog Vibo dal momento che l'altro portierino Diego Mantino (classe 2012) è stato convocato per giovedì 29 gennaio con la rappresentativa Nazionale U14, progetto sperimentale lanciato da Club Italia. Da sottolineare che tra i vari giovani convocati per il raduno di Catanzaro, la Bulldog è l’unica squadra vibonese e, inoltre, in mezzo a tutte squadre professionistiche come Crotone, Catanzaro, Reggina e Cosenza. Una conferma anche dell'ottimo lavoro che sta svolgendo il mister dei portieri Pino Messina.