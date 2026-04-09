È morto Saverio Muzzopappa. Nel giro di pochi anni, dunque, dopo Nino Varì e Filippo Mesiano se ne va un’altra figura storica del calcio miletese e calabrese. È stato lui, infatti, a fondare nel 1986 la gloriosa Asd Stella Mileto, squadra di calcio che, a quell’epoca, nel giro di pochi anni è riuscita a scalare le classifiche giungendo dalla Terza Categoria al Campionato regionale d’Eccellenza. Noto imprenditore nel settore della macellazione e distribuzione delle carni, Saverio Muzzopappa stava seguendo anche quest’anno con grande passione e trasporto la sua “creatura”, nonostante da tempo le proprie condizioni di salute non fossero delle migliori a causa di una serie di problemi cardiaci. Il rinato sodalizio - attualmente presieduto da Salvatore Pedullà – milita in questa stagione nel girone C del campionato regionale di Prima Categoria.

Giusto alcune settimane fa, nel locale stadio comunale, Muzzopappa ha voluto festeggiare con dirigenti e giocatori il ragguardevole 40ennio di vita della società calcistica. Nell’occasione, «con viva riconoscenza», il “presidentissimo” ha ricevuto il plauso, l’abbraccio dei tifosi e il giusto merito per quanto fatto per il calcio vibonese e della cittadina normanna e per «la dedizione e il prestigio donati alla Stella Mileto». Saverio Muzzopappa è morto all’improvviso nella mattinata di oggi, all’età di 64 anni, in conseguenza di un infarto. I suoi funerali sono in programma domani pomeriggio, 10 aprile, nella basilica cattedrale. Lo stadio cittadino recentemente è stato intitolato dall’amministrazione comunale a Nino Varì e Filippo Mesiano. Nulla toglie che a questo punto venga aggiunto anche il suo nome.