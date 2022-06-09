Le parole del neopresidente: «Stiamo cercando di organizzare ed ampliare la struttura societaria per essere ancora più competitivi»

Cambio della guardia, ai vertici societari, per il Comprensorio Capo Vaticano: il presidente Francesco Carone lascia dopo l’ottima stagione appena conclusa, cedendo il posto a Giuseppe Laria. Un avvicendamento sereno, all’insegna della continuità, visto che Carone rimane nella dirigenza della società neroverde. Nel nuovo direttivo, il presidente Laria sarà affiancato da due vice presidente Giuseppe Porcelli e Antonio La Torre, segretario Francesco La Torre, tesoriere Francesco Gennaro. Nuovo anche il direttore generale, incarico affidato a Gianfranco De Fazio che vanta esperienze in tale ruolo nella Serrese e nel Soriano.



«Ringrazio tutti i soci che hanno indicato la mia persona per rappresentare questa gloriosa società – ha dichiarato il neo presidente Laria-, stiamo cercando di organizzare ed ampliare la struttura societaria per essere ancora più competitivi. Ci sarà l’ingresso di nuovi soci perché il nostro è un progetto interessante e stimolante. Ringrazio a nome di tutta la società, l’ex presidente Carone per l’impegno profuso in questi anni e per essere rimasto ancora al nostro fianco».