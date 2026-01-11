Sarà un Pizzo radicalmente cambiato quello che si affaccerà al 2026 e, conseguentemente, alla seconda parte del campionato di Promozione B, non solo per quel che riguarda il cambio alla guida tecnica ma anche il rivestimento d'organico. La compagine napitina è ancora immischiata nella zona play out e l'obiettivo è togliersi al più presto da quelle sabbie mobili.

Cinque nuovi innesti

In tal senso il mercato invernale è accorso in aiuto, anche per sopperire ai numerosi addii registrati. Sono ben cinque i nuovi arrivi, alla corte del nuovo tecnico Massimo Brasile: Cesare Pileggi, Diogo Taipa, Joel Francisco Alves, Juan Guevara e Sanchez Galiano.

Pileggi è un centrocampista centrale cresciuto nel settore giovanile del Montepaone e con esperienze maturate con l’FC Lamezia Terme e lo Sporting Catanzaro Lido. Un prospetto che va a rafforzare il centrocampo bianco/blù e ha già disputato i primi allenamenti; Diogo Taipa Leite è un esterno offensivo di ventuno anni, proveniente dall'Aguias de Mordal. Si tratta di un giocatore veloce e tecnico, in grado di portare pericolo sulla fascia e creare occasioni per i compagni; Joel Francisco Alves è invece un centrocampista centrale portoghese anch'esso ventunenne, che arriva dal Barrosas e porta grande forza fisica, esperienza e qualità, in grado di dettare il ritmo della squadra e fornire assist preziosi.

Il quarto nuovo innesto porta il nome di Juan Guevara, attaccante centrale spagnolo ventitreenne e proveniente dal Gurrea; infine Daniel Sanchez Galiano, trequartista sinistro spagnolo venticinquenne e che porta in dote, dalle sue caratteristiche, visione di gioco e abilità di creazione.

Insomma, l'Asd Pizzo si è rifatta il look per cercare di continuare a rincorrere l'obiettivo della salvezza, troppo importante per la squadra e la città. Ecco le parole del ds Pascale: «Importante passo avanti per la nostra squadra. Siamo convinti che questi giocatori apporteranno grande valore al gruppo e ci aiuteranno a raggiungere i nostri obiettivi per la stagione, nei prossimi giorni ci saranno altri innesti per rafforzare la rosa a disposizione di mister Massimo Brasile».