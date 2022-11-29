La manifestazione sportiva, svoltasi a Pizzo, ha ospitato diverse scuole marziali provenienti da tutta la Calabria

Si sono svolti a Pizzo i campionati regionali Federkombat (Unica federazione) di KickBoxing con oltre 200 partecipanti. Il palazzetto ddllo sport di Pizzo ha ospitato diverse scuole marziali provenienti da tutta la Calabria. La Asd Fenix Sport Academy Vibo Valentia del Maestro Paolo Lo Preiato, questo weekend si è presentata con 8 atleti, gli stessi tutti sul podio. Di seguito l’elenco dei Fighter’s della Fenix ed i rispettivi successi: Simone Morgese: categoria Juniores -70kg medaglia d’oro; Giuseppe Riso: categoria Juniores -65kg medaglia d’oro; Giuseppe Camillò: categoria oldCadets -63kg medaglia d’oro; Francesco Maiuolo: categoria Seniores -70kg medaglia d’Argento; Michele Carnovale: categoria juniores -90kg medaglia d’Argento; Luca Tropea: categoria juniores -85 medaglia d’argento; Davide Porco: categoria juniores -90kg medaglia di Bronzo; Domenico Romano: OldCadets +60kg medaglia di Bronzo. Non si vedevano questi risultati nella KickBoxing da tempo sul territorio vibonese. Questo è un segnale chiaro che la Fenix ha risvegliato una disciplina che era scomparsa sul territorio e si offre ai giovani come punto di riferimento sportivo/rieducativo.