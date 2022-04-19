Flavio, ventenne romano che corre con i colori calabresi, si è brillantemente imposto nella classifica iridata, staccando il secondo di ben 8 punti

Flavio Ferrone, atleta del Circolo Velico Santa Venere di Vibo Marina e Tropea, si aggiudica la prima tappa del Campionato Italiano di kitefoil. La kermesse velico si è svolta a Vada (Livorno), dal 15 al 17 aprile. Mentre la gente comune festeggiava la Pasqua a tavola 59 kiters si sono affrontati su 8 regate tra i marosi e 25 nodi di vento. [Continua in basso]

Flavio, ventenne romano che corre con i colori calabresi, si è brillantemente imposto nella classifica iridata, staccando il secondo di ben 8 punti. Il presidente del Circolo, il dottor Gianfranco Manfrida si è complimentato con l’atleta che, vincendo la prima tappa del Campionato Italiano di kitefoil, ha dato lustro e prestigio al circolo velico calabrese.