Continua il percorso positivo della matricola allenata da mister Pino Pungitore: «Il gruppo sta crescendo molto. Mantenere la categoria sarebbe un grande traguardo»

Non si ferma il campionato giovanile e, stavolta, a rendersi protagonista è quello Under 17 regionale dove si sta facendo spazio la matricola vibonese Asd Francavilla Angitola. Nel week end passato, infatti, i giovani ragazzi francavillesi fanno prevalere il fattore casa, vincendo con un fragoroso 7-1.

La partita

I ragazzi di mister Pino Pungitore, infatti, battono in maniera netta e larga il Pianopoli con il risultato sopra citato e si proiettano, in maniera alquanto inaspettata, al quinto posto in classifica, peraltro ultimo utile per i play off. Partita impeccabile, basti pensare che dopo appena venti minuti i locali si trovavano già sul 3-0 con le reti di Bova, Muzzi e Torchia. Proprio Bova firma il poker e la conseguente doppietta personale. Doppietta anche per Torchia mentre arrotondano il punteggio le firme di Bretti e De Sibio. Non solo il risultato ma anche il gioco, perché ogni singola rete è stata costruita da azioni manovrate e che testimoniano le belle idee della squadra.

La soddisfazione di Pungitore

Soddisfatto il tecnico Pino Pungitore: «C'è molto entusiasmo intorno a questi ragazzi che, al loro primo anno di regionale, stanno facendo parlare molto di loro. Un gruppo che cresce di partita in partita e con l'obiettivo iniziale che era quello di evitare i play out e mantenere la categoria regionale. Già questo sarebbe un grosso traguardo». Per i vibonesi prossimo impegno in casa dei cosentini del Rogliano.