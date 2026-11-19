Il nome di Capistrano sale sul gradino più alto del podio nazionale grazie a Clemente Ceniti. Il giovane cavaliere, originario del comune vibonese, ha conquistato il titolo di Campione Italiano Junior 2026 NBHA (National Barrel Horse Association), imponendosi nella prestigiosa e spettacolare disciplina equestre del Barrel Racing. Un successo di rilievo che premia il talento e la costanza dell'atleta, regalando un'enorme soddisfazione all'intera comunità.

La cerimonia ufficiale al Palazzo Municipale



Per celebrare questo importante traguardo sportivo, l’Amministrazione Comunale ha organizzato una cerimonia ufficiale di riconoscimento presso il Palazzo Municipale. A stringersi attorno al giovane campione e ai suoi familiari c'erano il sindaco Marco Martino, l'intera giunta comunale e il presidente della Provincia di Vibo Valentia, Francesco Barbalace. Presente all'incontro anche una delegazione di studenti dell’Istituto Comprensivo di Vallelonga, accompagnati dal professor Rocco Olivadese, a testimonianza del valore educativo e di esempio che il risultato di Clemente rappresenta per i suoi coetanei.

L’orgoglio dell'Amministrazione e gli auguri per il futuro



Durante l'evento, vissuto come un momento di forte condivisione comunitaria, il primo cittadino ha voluto sottolineare il valore umano e sportivo dell'impresa compiuta dal ragazzo. «Oggi celebriamo una vittoria, ma soprattutto un sogno che si realizza», ha dichiarato il sindaco Marco Martino rivolgendosi direttamente al neo campione. «Caro Clemente, questo titolo sia soltanto l’inizio di un percorso ricco di nuove sfide e ancora più grandi soddisfazioni. Sappiamo che la strada potrà essere impegnativa, ma siamo certi che saprai affrontarla con la stessa grinta e determinazione che ti hanno portato fin qui. Da tutta Capistrano, un grandissimo applauso e un sincero augurio per un futuro ricco di successi, dentro e fuori dal campo».