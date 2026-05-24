È il giorno di Catanzaro-Monza, primo atto della finale playoff di Serie B che mette in palio l’ultimo posto per la prossima Serie A. Al “Nicola Ceravolo” si gioca questa sera alle ore 20 davanti a un pubblico delle grandi occasioni, con i giallorossi di Alberto Aquilani chiamati a sfruttare il fattore campo contro un Monza che, grazie al miglior piazzamento in classifica, avrebbe il vantaggio in caso di perfetta parità al termine del doppio confronto. Il Catanzaro arriva all’appuntamento trascinato dall’entusiasmo di una città che sogna il ritorno in Serie A dopo oltre quarant’anni. I calabresi dovrebbero confermare il 3-4-2-1 con Pietro Iemmello riferimento offensivo supportato da Liberali e Pittarello. In mezzo al campo spazio alla qualità di Petriccione e Pontisso, mentre sulle corsie agiranno Favasuli e uno tra Alesi e Di Francesco. Il Monza di Paolo Bianco, invece, si presenta al Ceravolo con una rosa costruita per tornare immediatamente nella massima serie. I brianzoli dovrebbero schierarsi con lo stesso modulo: davanti a Thiam agiranno Birindelli, Delli Carri e Carboni. In attacco possibile tandem composto da Dany Mota e Cutrone, con Colpani o Hernani alle loro spalle.

Ecco le probabili formazioni:

Catanzaro (3-4-2-1): Pigliacelli; Cassandro, Antonini, Brighenti; Favasuli, Pontisso, Petriccione, Alesi; Liberali, Pittarello; Iemmello. Allenatore: Aquilani.

Monza (3-4-2-1): Thiam; Birindelli, Delli Carri, Carboni; Bakoune, Pessina, Colombo, Azzi; Colpani, Mota; Cutrone. Allenatore: Bianco. La gara sarà trasmessa in diretta su DAZN, Sky, NOW, Prime Video attraverso “La B Channel” e anche in chiaro su TV8.