Tutto pronto a Cessaniti per la seconda edizione del Premio “Umberto Monteleone”, un appuntamento ormai centrale per la comunità locale e l'intero territorio calabrese. L'evento, promosso e organizzato dall'Asd Cessaniti (compagine militante nel campionato di Terza Categoria), si terrà martedì 4 agosto alle ore 21:30.

Nato per onorare la memoria di Umberto Monteleone, figura profondamente amata e stimata a Cessaniti, il premio si propone di valorizzare il merito, il talento e l'impegno sociale. Non un semplice atto celebrativo, ma un vero e proprio incentivo a promuovere quei valori di responsabilità, crescita personale e impatto positivo sulla collettività che hanno contraddistinto la vita di Monteleone.

Un premio al merito e al valore d'impresa

L'edizione di quest'anno vedrà salire sul palco un protagonista di primissimo piano del panorama sportivo ed imprenditoriale calabrese: Floriano Noto, presidente del Catanzaro Calcio.

A condurre la serata sarà la voce storica del giornalismo e della radiocronaca italiana, Francesco Repice, pronto a dare il ritmo a una manifestazione che si preannuncia ricca di spunti e di ospiti d'eccezione.

A spiegare il senso profondo dell'iniziativa sono il presidente dell'Asd Cessaniti, Francesco Pugliese, e la vicepresidente Maria Canduci: «La nostra intenzione è sia quella di valorizzare la figura di Umberto Monteleone, amato e stimato da tutti a Cessaniti, sia quella di operare concretamente per il sociale e per l'inclusività. Se lo scorso anno, per la prima edizione, abbiamo premiato la famiglia Monteleone, quest'anno la scelta è ricaduta sul presidente del Catanzaro per un motivo molto semplice: Floriano Noto non rappresenta soltanto i colori giallorossi, ma incarna la figura dell'imprenditore che si è prestato con successo allo sport. Non solo impresa, quindi, ma anche sport e valore sociale».

Istituzioni e territorio uniti per il sociale

Il Premio Umberto Monteleone ha saputo raccogliere attorno a sé un forte sostegno istituzionale, a testimonianza della bontà del progetto. L'evento gode infatti del patrocinio del Comune di Cessaniti, della Regione Calabria e della LND Calabria.

Tra i presenti attesi alla serata figurano: Saverio Mirarchi, presidente del Comitato regionale LND Calabria; l’ssessore regionale allo Sport; rappresentanti delle istituzioni locali e del tessuto associativo del territorio.

Entrare a far parte della storia di questo premio significa abbracciare un percorso che mette in luce l'eccellenza, la passione e la capacità di trasformare le idee in azioni concrete al servizio degli altri. L'appuntamento è dunque fissato per martedì 4 agosto alle 21:30 a Cessaniti, per una serata all'insegna dei grandi valori dello sport e del ricordo.