Siamo alla cura dei dettagli, per quanto riguarda la prima edizione di “XC Falchi”, rassegna quest'anno valida come quarta prova del circuito regionale " Calabria bike tour ". La sfida per decine di ciclisti fuoristrada provenienti dalle varie province della regione è in programma domani 2 giugno , a partire dalle 10. Organizzata dall'“ Asd Falchi Cycling ” e proposta sotto l'egida del “ Csi Calabria Ciclismo ”, la corsa toccherà uno dei panorami più suggestivi della costa tirrenica, la località “ Croce di Pandoffa ", ricadente interamente nel territorio comunale di Pizzo Calabro .

Un vero e proprio balcone naturale, incastonato tra pini ed eucalipti , che domina dall'alto la Costa degli Dei. I biker partecipanti alla prima edizione di “XC Falchi” si misureranno, nell'occasione, su un tracciato ad anello completamente sterrato, dal titolo “ Tra polvere e mare ”. Un percorso impegnativo di circa tre km, con 120 metri di dislivello , da ripetere sette volte, che incarna appieno la vera essenza del Cross Country , fatta di adrenalina, fatica e immersione all'interno delle bellezze paesaggistiche del territorio.

A rendere ancora più interessante e avvincente la quarta tappa del circuito regionale "Calabria bike tour" contribuirà, poi, il fatto che essa giunge in un momento cruciale della stagione agonistica 2026, nel frangente in cui le classifiche di categoria , dopo lo svolgimento delle prime tre gare in calendario, hanno cominciato a prendere forma in modo più chiaro.