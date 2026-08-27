Il calcio del domani parte dai più piccoli, ma soprattutto dalla competenza e dalla passione di chi li guida giorno dopo giorno sul campo. Ne è consapevole l'Asd Francavilla Angitola, società che da anni investe con attenzione e dedizione nel proprio settore giovanile e che, in vista della nuova stagione dilettantistica, mette a segno un importante colpo per la propria struttura tecnica.

Il club ha infatti ufficializzato l'arrivo di Luigi Russo, volto noto e stimato nel panorama calcistico vibonese, a cui è stata affidata la guida della categoria Giovanissimi Provinciali.

Un curriculum di spessore al servizio dei giovani

Mister Russo porta a Francavilla un bagaglio di esperienza straordinario: una carriera da calciatore vissuta a lunghi tratti nelle categorie interregionali e un percorso da allenatore lungo circa 25 anni. Dopo le prime esperienze con le squadre senior, ha scelto di dedicarsi anima e corpo alla crescita dei giovani atleti.

Il suo profilo si sposa perfettamente con l'ambizioso progetto della società, che punta a consolidarsi nel panorama provinciale vibonese guardando con grande interesse anche ai futuri campionati regionali.

Le parole di mister Russo

Accolto con grande entusiasmo dal presidente Mazzotta e dal responsabile societario Pino Pungitore — figura chiave per lo sviluppo tecnico e organizzativo del club —, il nuovo tecnico ha subito espresso le sue prime impressioni e la sua filosofia di lavoro: «Il mio intento principale sarà quello di aiutare i ragazzi a crescere, migliorandoli giorno dopo giorno sia sotto il profilo tecnico che tattico. Non dobbiamo avere l'ossessione di vincere a ogni costo: ciò che conta davvero è il percorso di crescita dei giovani, a cui voglio insegnare, prima di tutto, il valore fondamentale del rispetto per l'avversario.»

Con questo innesto di qualità ed esperienza, l'Asd Francavilla Angitola riparte con rinnovate ambizioni, ponendo ancora una volta l'educazione sportiva e umana dei suoi ragazzi al centro del progetto.