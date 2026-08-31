La nuova stagione sportiva è ai nastri di partenza e l'entusiasmo per il ritorno in campo coinvolge atleti di ogni età. Tra le realtà pronti a ripartire sul territorio c'è il Comprensorio Vibonese Academy, che si prepara ad accogliere giovani promesse e famiglie per l'avvio delle attività.

L'appuntamento è fissato per martedì 1° settembre presso il campetto della Parrocchia Gesù Salvatore a Vena di Jonadi. L'evento è aperto sia ai tesserati della scorsa stagione sia a chi desidera avvicinarsi per la prima volta al progetto dell'Academy.

Il programma della giornata

Dalle 17:00 alle 19:00: Categorie Piccoli Amici (nati nel 2020/2021) e Primi Calci (nati nel 2018/2019).

Dalle 19:30 alle 21:30: Categoria Pulcini (nati nel 2016/2017).

La giornata si aprirà con l'accoglienza dei partecipanti e la presentazione ufficiale dello staff tecnico. A seguire, i piccoli atleti scenderanno sul terreno di gioco per una sessione condotta dagli istruttori, tra esercitazioni tecniche, giochi a tema e la classica partitella finale. Un nuovo anno sta per cominciare.