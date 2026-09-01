Dopo il successo del Soriano Fabrizia, le altre due vibonesi pronte al debutto stagionale nei rispettivi triangolari
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La stagione del calcio dilettantistico calabrese entra nel vivo con la seconda giornata della fase a gironi di Coppa Italia Dilettanti. Dopo il convincente successo esterno del Soriano Fabrizia contro il Taverna, il programma dei triangolari di qualificazione vede scendere in campo le altre due compagini della provincia di Vibo Valentia: il Pizzo e il Capo Vaticano, entrambe attese dal loro esordio ufficiale.
Pizzo, primo test per mister Viterbo
Ripescato nel campionato di Promozione (Girone B), il Pizzo punta a lasciarsi alle spalle la complessa annata precedente per inaugurare un nuovo corso. Tra le mura amiche dello stadio "Vincenzo Tucci", la formazione guidata da mister Viterbo ospiterà l'Atletico Maida con fischio d'inizio alle ore 16:00.
I catanzaresi si trovano già a un bivio decisivo per il loro cammino nella competizione, complice la sconfitta incassata nella prima giornata contro la Virtus Rosarno. Per i napitini, la sfida rappresenterà un'occasione fondamentale per mettere minuti nelle gambe e valutare l'intesa e la condizione atletica del gruppo.
Capo Vaticano alla prova della Rosarnese
Debutto casalingo anche per il Capo Vaticano, che alle ore 16:00 affronterà la Rosarnese al Comunale di Ricadi. La rosa affidata al tecnico Diego Surace si presenta ampiamente rinnovata ed è attualmente in pieno rodaggio strategico.
I neroverdi, inseriti nel Girone 10, cercheranno risposte sul piano tattico e di amalgama tra i reparti. Un'eventuale vittoria contro la Rosarnese, già battuta domenica scorsa dalla Palmese, spalancherebbe al Capo Vaticano le porte per lo scontro decisivo di domenica prossima contro il club di Palmi per l'accesso agli ottavi di finale.