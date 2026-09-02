Il secondo turno accende il calcio dilettantistico calabrese con risultati pesanti e classifiche che iniziano a delinearsi. Tra goleade, rimonte e pareggi nel finale, si infiamma la corsa agli ottavi di finale

Il classico mercoledì di Coppa accende i motori del calcio dilettantistico regionale, facendo da antipasto all'avvio dei rispettivi campionati di Eccellenza e Promozione. Il pomeriggio dedicato alla seconda giornata della Coppa Italia Dilettanti — articolata su sedici gironi a triangolare con il solo pass per le prime classificate verso gli ottavi — ha fornito indicazioni sul momento di forma delle squadre e ha già emesso le prime condanne con eliminazioni illustri.

La chiave dei raggruppamenti

Nel Girone 1, colpo grosso esterno della Silana che s’impone per 0-1 sul campo del Cassano Sybaris grazie alla stoccata decisiva del solito Danti a metà primo tempo. Con questo successo i Lupi salgono a quota 4 punti in vetta al raggruppamento.

Riscatto immediato nel Girone 4 per la Morrone, che si mette alle spalle la pesante sconfitta del debutto superando 2-0 il San Fili con i sigilli nel primo tempo di Viola e Marini; la qualificazione resta tuttavia legata al destino del Soccer Montalto.

Il Girone 5 regala un finale concitato nel pari 1-1 tra Paolana e Scalea: la rete in extremis della Paolana evita la resa immediata ma lascia la qualificazione quasi compromessa.

Lo spettacolo d'attacco va in scena nel Girone 6, dove il Sersale travolge 5-0 il Mesoraca nel derby calabrese. I giallorossi mettono in ghiaccio la gara già nella prima frazione guidati dalla doppietta di Santangelo e dai gol di Mena, Comito e Nacio; ora si giocheranno la qualificazione nello scontro diretto con il Cotronei.

In quota Girone 12, la Sc Soverato completa la rimonta ai danni del Roccella imponendosi 2-1 e conquistando la vetta solitaria della classifica parziale. Infine, nel Girone 16, netta affermazione per 3-0 del Brancaleone sul Siderno firmata da Borrello, Bessa e Gomez, anche se per il passaggio del turno il cammino resta incerto.

I risultati

GIRONE 1: CASSANO-SILANA 0-1 (16' pt Danti)

GIRONE 2: ROSSANESE-ACRI ore 18:30

GIRONE 3: BISIGNANO-KRATOS 0-0

GIRONE 4: MORRONE-SAN FILI 2-0 (16' pt Viola, 36' pt Marini)

GIRONE 5: PAOLANA-SCALEA 1-1 (29' pt Chiappetta, 45' st...)

GIRONE 6: SERSALE-MESORACA 5-0 (2' pt Santangelo, 26' pt Santangelo, 31' pt Mena, 35' pt Comito, 41' st Nacio)

GIRONE 7: ISOLA-SCANDALE 1-1 (5' pt Costanzo (S), 45' st Lettieri (ICR)

GIRONE 8: CAMPORA-TAVERNA 0-1 (45' st autogol)

GIRONE 9: PIZZO-ATL. MAIDA ore 18

GIRONE 10: CAPO VATICANO-ROSARNESE 3-0 (2' pt Infusino (CV) 9' pt Infusino (CV), 31' st ...)

GIRONE 11: CITTANOVA-POLISTENA 5-2 (7' pt Bogunku (C), 43' pt Carnevali (C), 10' st Rechichi (C), 15' st Perazzo (C), 39' st Viola (P), 41' st Viola (P), 49' st Zangari (C)

GIRONE 12: SC SOVERATO-ROCCELLA 2-1 (38' pt Barreto (R), 10' st Nesticò (SC), 15' st ....)

GIRONE 13: REGGIORAV.-CATONA 1-1 ( pt ....., 7' st Batata (C)

GIRONE 14: MELITESE-BOVESE 1-0

GIRONE 15: REGGIO CALABRIA-AFRICO 0-3 TAV.

GIRONE 16: BRANCALEONE-SIDERNO 3-0 (30' pt Borrello, st Bessa, st Gomez)