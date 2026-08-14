Entra nel vivo la fase decisiva della 65esima edizione della Coppa Olimpia, il torneo più antico della Calabria firmato dall'instancabile presidente fondatore Matteo Betrò. Sul manto erboso dello stadio "Vincenzo Tucci", autentico cuore pulsante dell'estate sportiva pizzitana, è andata in scena la prima attesissima semifinale.

A staccare il pass per la finalissima è stato il Contrada Mazzotta, autore di una prestazione maiuscola condita da un perentorio 4-0 ai danni del Basulateju.

La gara: dominio Mazzotta e perla d'autore

Una partita condotta dall'inizio alla fine dalla formazione di Contrada Mazzotta. A sbloccare il match e a indirizzarlo già nella prima frazione di gioco ci ha pensato uno scatenato Mangari, autore della doppietta che ha mandato le due squadre al riposo sul 2-0.

Nella ripresa il copione non è cambiato, ma la scena se l'è presa interamente Francesco La Ferla con la giocata della serata: il numero gialloblù si è inventato una prodezza da cineteca, saltando due avversari e scagliando un tiro a giro imparabile che si è insaccato precisamente sotto l'incrocio dei pali. A chiudere definitivamente i conti è stato poi Fragalà, firmando il poker che vale la finale.

Il segreto del successo: un mix vincente

A fare la differenza per Contrada Mazzotta è la struttura della rosa, sapientemente costruita su un perfetto equilibrio tra gioventù ed esperienza: freschezza e corsa, con il talento e la qualità dei giovani come Lauritano e Mangari garantiscono ritmo e imprevedibilità; maturità e sostanza, con l'apporto dei calciatori più navigati regala solidità e gestione dei momenti chiave della gara.

In attesa di scoprire chi uscirà vincitore dalla seconda semifinale, "Contrada Mazzotta" guarda tutti dall'alto e si prepara a scrivere il suo nome nell'albo d'oro dell'estate di Pizzo.