Si avvia verso la conclusione la fase a gironi della 65ª edizione della Coppa Olimpia, lo storico torneo estivo che continua a regalare emozioni e che negli anni ha visto calcare i propri campi anche da profili di caratura internazionale. Un appuntamento imperdibile per gli appassionati, la cui tradizione si rinnova ogni anno grazie all'instancabile impegno del presidente fondatore Matteo Betrò.

La giornata di ieri ha offerto una delle sfide più entusiasmanti e tese viste finora: il big match del Girone A tra C.da Mazzotta e Cendufundani, uno scontro diretto decisivo per la conquista del primo posto nel raggruppamento.

Decide La Ferla nel finale

La partita non ha tradito le attese, offrendo novanta minuti di grande intensità, continui ribaltamenti di fronte e giocate di alto livello. Le due formazioni si sono affrontate a viso aperto rispondendosi colpo su colpo e mantenendo l'esito della gara in perfetto equilibrio fino alle battute conclusive.

A spuntarla, al termine di una vera e propria battaglia sportiva, è stato il team Mazzotta con il punteggio di 3-2. Quando il pareggio sembrava ormai scritto, è arrivata la zampata provvidenziale di La Ferla, lesto a sfruttare l'occasione decisiva e a regalare ai suoi tre punti d'oro. A completare il tabellino dei marcatori per la squadra vincente è stata la doppietta di Fragalà D., mentre per Cendufundani non è bastata la splendida prestazione di Di Martino, autore di una doppietta personale che aveva tenuto a galla i suoi.

Agonismo in campo

Oltre alle cinque reti e allo spettacolo di gioco, l'incontro è stato segnato anche da momenti di nervosismo. Nel corso del match si è registrata l'espulsione di Tony Fragalà: per lui è arrivata puntuale la decisione del Giudice Sportivo, che ha disposto due giornate di squalifica a causa delle offese rivolte al direttore di gara.

Con questo successo di misura ma di fondamentale importanza, il C.da Mazzotta balza in avanti nel Girone A e rilancia con forza le proprie ambizioni per la fase ad eliminazione diretta, archiviando una gara destinata a rimanere tra le più avvincenti di questa 65ª edizione.

La situazione

GIRONE A: Mazzotta 4, Cendufundani 3, Baracca 1, Cruci 0

GIRONE B: Chjazza 6, Basulateju 6, Sambestianu 0, Marina 0