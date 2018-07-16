A promuoverle la società sportiva Asd Nicotera in collaborazione con i due comitati che curano le rispettive feste patronali. Un sodalizio sportivo tra i due paesi che si rafforza sempre di più

Con la collaborazione dei due comitati che curano i festeggiamenti dei santi patroni di Limbadi e Nicotera, l’Asd Nicotera organizza, a Limbadi, sabato 28 luglio, la terza edizione della maratona di San Pantaleone che attraverserà il centro diel paese e la splendida campagna limbadese ricca di vigneti e uliveti. È invece prevista per domenica 5 agosto, a Nicotera, la tradizionale maratona dell’Assunta “Trofeo Mimmo Mercuri” giunta alla XXIII edizione, quasi un quarto di secolo di passione per lo sport. Si tratta, spiegano i promotori, di una collaborazione sportiva tra i due paesi ormai consolidata nel tempo. Tra l’altro nell’Asd Nicotera, vincitrice del campionato di Terza categoria girone G, militano numerosi calciatori e dirigenti di Limbadi per un sodalizio sancito anche dalla Lega che cita l’Asd Nicotera/Limbadi nel comunicato delle squadre aventi diritto a partecipare in 2a categoria, stagione sportiva 2018-2019. In vista dell’avvio del campionato, i prossimi appuntamenti sportivi sono dunque per il 28 luglio a Limbadi e per il 5 agosto a Nicotera. Le due manifestazione sono aperte a tutti. Per i partecipanti previsto un ricco pacco gara a base dei prodotti offerti dai numerosi sponsor e, per i primi classificati, in palio vi sono oltre 110 coppe.