I primi tiri a un pallone leggero come il vento, lo sguardo incollato alla televisione per ammirare i campioni del calcio e quel desiderio profondo che, giorno dopo giorno, ha smesso di essere un semplice gioco per trasformarsi in una missione. Per Giuseppe Serravite, giovanissimo talento nato a Soriano nel 2012, il percorso verso il calcio professionistico si arricchisce di un capitolo fondamentale: la firma con il Cosenza Calcio, che lo ha inserito ufficialmente nella rosa della formazione Under 15 Nazionali.

La chiamata del club rossoblù è arrivata al termine di un provino in cui il giovane atleta ha subito fatto la differenza. A colpire gli osservatori e i responsabili del settore giovanile non sono state soltanto le sue qualità tecniche con la palla tra i piedi, ma soprattutto la sua visione di gioco e la maturità di pensiero, doti rare per un ragazzo della sua età.

La forza della perseveranza

Dietro la gioia dell'ingaggio si cela tuttavia la storia di una grande perseveranza. Il talento è un dono naturale, ma da solo non basta per scalare una piramide fatta di quotidiani sacrifici, lontananza dagli affetti familiari, dubbi e l'adattamento a ritmi di vita completamente nuovi. Rinunciare alla quotidianità con gli amici di sempre è il prezzo richiesto a chi sceglie di inseguire un obiettivo ambizioso, ma la passione incrollabile di Serravite sta dimostrando come la pazienza e la dedizione possano trasformare gli ostacoli in tappe di crescita.

Il passaggio al Cosenza rappresenta la giusta ricompensa per il lavoro svolto finora e, al tempo stesso, un nuovo punto di partenza. Con i piedi per terra e la testa rivolta al campo, il "gioiellino" di Soriano continua a coltivare la sua passione, pronto ad affrontare la vetrina del campionato nazionale con la stessa fame di quando muoveva i primi passi dietro a un pallone.