L'esordio da sogno della Vibonese nel girone I di Serie D porta con sé l'eco del netto 0-4 rifilato a domicilio al Trapani, ma nello spogliatoio rossoblù la concentrazione è già tutta rivolta al prossimo impegno. A tirare le somme dopo i primi tre punti della stagione e a tracciare la strada per il futuro immediato è stato il difensore argentino Nicolas D'Agata, tra i grandi protagonisti dell'ottima prova difensiva offerta in terra siciliana.

L'avvio con il piglio giusto

Tornare da un campo blasonato e ostico come quello di Trapani con un successo così rotondo ha dato grande morale a tutto l'ambiente, ma per un centralissimo del reparto arretrato l'indicazione più importante resta la porta inviolata: «Contro il Trapani è arrivata una vittoria importantissima e ci tenevamo a iniziare col piglio giusto, non dimenticando che era un campo difficile e contro una squadra tosta - ha dichiarato il possente difensore argentino - Personalmente sono contento perché, per un difensore, è sempre positivo non subire gol».

Zero distrazioni contro il Siracusa

I festeggiamenti, tuttavia, durano poco. Sabato la Vibonese tornerà subito in campo nell'anticipo del secondo turno per fare il proprio esordio casalingo. Di fronte ci sarà un'altra sfida di altissimo livello contro una squadra ferita dalla retrocessione dalla Serie C, il Siracusa.

Per l'argentino la parola d'ordine è concentrazione assoluta, unita alla spinta fondamentale dei tifosi di casa: «Sarà un'altra partita tosta, contro un'altra retrocessa dalla Serie C - ha ammonito D'Agata guardando al match di sabato – Non dovremo sbagliare niente, neanche il dettaglio. Soprattutto, però, speriamo nel supporto del nostro pubblico e di fare una bella partita».