Quando la passione chiama, l'età diventa soltanto un dettaglio numerico. Giuseppe Fanelli, da tutti conosciuto nel calcio dilettantistico regionale come il "Condor", sembra pronto a capovolgere la clessidra del tempo e a riallacciare gli scarpini. A un anno dall'annuncio del ritiro, l'attaccante valuta infatti un clamoroso ritorno sul terreno di gioco per fare ciò che sa fare meglio: gonfiare la rete.

Alla soglia dei 43 anni e con oltre un quarto di secolo di carriera alle spalle, Fanelli vanta un curriculum da bomber di prim'ordine, con più di 150 marcature messe a segno nella sola Prima Categoria. Tra queste spiccano prodezze indimenticabili, come la spettacolare rovesciata realizzata nel gennaio 2023 con la maglia del San Nicola da Crissa.

Diversi club interessati

Non sorprende quindi che, in vista della nuova stagione, la corsa alle sue prestazioni sia già iniziata. Diverse società tra Prima e Seconda Categoria hanno effettuato sondaggi per assicurarsi l'esperienza del centravanti: Tropea e Asd Mileto, Comprensorio Vibonese, Briatico, Zungrese e Maierato.

Il "Condor" prende tempo per valutare la scelta migliore, ma il fascino della Prima Categoria potrebbe far pendere l'ago della bilancia verso Tropea o Mileto, pronte a scommettere ancora una volta sull'intramontabile fiuto del gol del classe '83.