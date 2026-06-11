La compagine giallorossa annuncia gli ingaggi di qualità di un difensore e un centrocampista che portano esperienza e un'indole vincente all'interno della rosa
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Dopo la salvezza ottenuta al termine dello scorso campionato di Prima Categoria, il Sant'Onofrio sta già guardando al domani mettendo i primi tasselli tra stadio e settore giovanile, confermandosi tra le squadre vibonesi più floride sotto l'aspetto della valorizzazione dei giovani.
Doppio colpo
Rimanendo in tema prima squadra, però, il patron Ciancio insieme a tutta la dirigenza intende alzare quantomeno l'asticella e ha già sganciato i primi colpi di mercato che sono senza dubbio di rilievo.
Doppio colpo giallorosso dunque dal momento che, alla corte di mister Vincenzo Bruni, arrivano Simone Toscano e Francesco Fortuna. Il primo va a rinforzare ulteriormente la difesa del club. Indiscusse qualità tecniche e caratteriali, Toscano rappresenta un innesto importante per il reparto arretrato portando esperienza, personalità e affidabilità al servizio della squadra. Un altro tassello che va ad arricchire la rosa.
Di rilievo anche l'ingaggio del già menzionato Fortuna che porta, al centrocampo santonofrese, qualità e prospettiva. Inoltre, altra sfida e voglia di mettersi in gioco per lui che dimostra ancora una volta un'innata determinazione. Lo stesso Fortuna va a garantire equilibrio e geometrie al centro del campo giallorosso, poiché è un profilo che in passato ha già vinto tanto e porta un'indole vincente e di dedizione.