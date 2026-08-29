Tra l'imminente debutto in Coppa Italia Dilettanti e la preparazione al campionato di Promozione B, i neroverdi ufficializzano gli arrivi dell'attaccante Petrungaro e del giovane portiere Vrenna

La nuova stagione del calcio dilettantistico si apre ufficialmente questo fine settimana con i nastri di partenza della Coppa Italia Dilettanti, primo fondamentale test per mettere benzina nelle gambe in vista del prossimo campionato di Promozione B. In casa Capo Vaticano l'attesa è palpabile: la squadra neroverde punta a riscattare l'andamento altalenante dello scorso anno e lo fa ripartendo dalle certezze, prima fra tutte il ritorno in panchina di mister Diego Surace, che ha immediatamente riacceso l'entusiasmo della piazza.

Doppio colpo

A rafforzare le ambizioni del club interviene anche un mercato estivo particolarmente attivo. Nelle ultime ore la società ha infatti blindato la rosa con un doppio innesto di spessore:

Andrea Petrungaro: Attaccante di 23 anni proveniente dall'Amantea (Promozione A), dove ha militato nelle ultime quattro stagioni. Dotato di una struttura fisica imponente, grande accelerazione e abilità nell'attaccare la profondità, Petrungaro garantisce peso, gol e dinamismo al reparto avanzato.

Antonio Vrenna: Portiere classe 2008 cresciuto nel settore giovanile del Crotone. Reduce dall'esperienza in Eccellenza sarda con la maglia del Lanusei (dopo il passaggio alla Vigor Lamezia), il giovane estremo difensore porta in dote esplosività, reattività e rapidità tra i pali.

Con una guida tecnica motivata e un organico arricchito da profili di prospettiva e sostanza, il Capo Vaticano si presenta ai primi impegni ufficiali pronto a recitare un ruolo da protagonista.