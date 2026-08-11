Un ponte tra la Calabria e il calcio professionistico, con al centro la formazione e il futuro dei più giovani. Il Comprensorio Vibonese Academy entra ufficialmente nel network AC Monza Academy, diventando l’unica realtà calabrese affiliata al progetto del club brianzolo.

Un passaggio significativo nel percorso di crescita della società vibonese, che attraverso questa collaborazione punta ad alzare ulteriormente la qualità del proprio settore giovanile, mettendo a disposizione di atleti e tecnici metodologie, competenze e occasioni di confronto con una struttura professionistica.

La partnership

Il Monza, storico club del calcio italiano che negli ultimi anni ha conquistato e consolidato la propria presenza in Serie A, rappresenta una realtà di primo piano del panorama calcistico nazionale, con un investimento specifico sulla formazione e sulla valorizzazione dei giovani attraverso il progetto Academy.

L’affiliazione non si limiterà, dunque, all’utilizzo del marchio. Il percorso prevede attività di formazione e aggiornamento per gli allenatori, visite dello staff tecnico del Monza, momenti di confronto metodologico, attività sul campo e occasioni di crescita rivolte ai giovani calciatori.

Un modello che il Comprensorio Vibonese intende mettere al servizio soprattutto del territorio, con l’obiettivo di consentire a bambini e ragazzi di confrontarsi con standard e metodologie del calcio professionistico continuando a crescere nella propria terra.

Le parole di Lo Bianco

«Non volevamo un’affiliazione che aggiungesse semplicemente un nome prestigioso al nostro progetto. Cercavamo un percorso capace di farci crescere davvero», spiega il presidente del Comprensorio Vibonese, Anthony Lo Bianco.

E ancora: «Essere oggi l’unica realtà calabrese affiliata al Monza ci rende certamente orgogliosi, ma il sentimento prevalente è quello della responsabilità. Quando una famiglia ti affida un ragazzo, ti sta affidando qualcosa che va molto oltre il calcio. Il nostro compito è creare un ambiente serio, competente e sano, nel quale ciascuno possa avere la possibilità di esprimere il proprio talento e, soprattutto, di crescere come persona».

Per Lo Bianco, l’accordo assume anche un significato che supera i confini del campo da gioco: «Vogliamo dimostrare che vivere e crescere in Calabria non debba significare avere meno opportunità. Non possiamo promettere a un bambino che diventerà un calciatore professionista e non sarebbe serio farlo. Possiamo, però, promettergli che lavoreremo per offrirgli formazione, competenze e opportunità sempre migliori. La collaborazione con il Monza va esattamente in questa direzione».

La soddisfazione della società

Sulla stessa linea la dirigenza del Comprensorio Vibonese, che considera l’ingresso nel network un punto di partenza per una nuova fase del progetto societario.

«Dietro questo risultato c’è un lavoro quotidiano che coinvolge dirigenti, tecnici, collaboratori e famiglie. L’affiliazione con l’AC Monza ci permetterà di confrontarci con metodologie e professionalità di alto livello e rappresenterà uno stimolo importante per tutto il nostro staff. Non vogliamo cambiare la nostra identità: vogliamo darle strumenti ancora migliori per crescere».

La scelta, infatti, si inserisce in una visione che considera il settore giovanile non soltanto come luogo nel quale individuare e sviluppare il talento sportivo, ma come spazio educativo. Tecnica e preparazione atletica, dunque, ma anche rispetto delle regole, disciplina, capacità di stare in gruppo e senso di appartenenza.

L’obiettivo è costruire nel tempo una filiera sempre più qualificata, capace di accompagnare i giovani nelle diverse fasi della loro crescita e, quando emergano le condizioni, offrire loro occasioni di confronto con il calcio di livello superiore. Per il Comprensorio Vibonese comincia così una nuova fase.