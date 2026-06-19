La dirigenza rossoblù sta programmando la prossima stagione e, prima di costruire la rosa, la priorità era la panchina. Accordo totale con l'allenatore da sempre nel panorama dilettantistico

Il Comprensorio Vibonese continua a programmare il proprio futuro e, dopo aver annunciato l'accordo di concessione con il Comune di Filandari per la struttura sportiva "Peppino Impastato", può pensare alla programmazione della prossima stagione, nel campionato di Seconda categoria, che si annuncia interessante e ambiziosa.

Nuovo tecnico

Come sempre, per poter costruire si deve avere una guida tecnica che la dirigenza rossoblù ha inquadrato in un nome preciso: Mirko Nicolino.

Sarà lui infatti il nuovo allenatore del club.

Competenza e tanta dedizione al lavoro fanno di Nicolino un profilo preparato nel panorama provinciale e che, sicuramente, potrà indirizzare al meglio la causa della società del presidente Anthony Lo Bianco. Ecco l'annuncio della società: «Il Mister si unisce alla nostra famiglia con l'obiettivo di far crescere il gruppo, valorizzare i nostri ragazzi e raggiungere importanti traguardi insieme. Siamo certi che la sua esperienza, la sua passione e la sua determinazione rappresenteranno un valore aggiunto per tutto l'ambiente rossoblù. A nome della società, dei dirigenti, dello staff, dei calciatori e dei tifosi, diamo il più caloroso benvenuto e auguriamo al Mister buon lavoro per questa nuova avventura». Adesso la dirigenza può programmare l'imminente mercato estivo, per costruire una rosa competitiva e ambiziosa.