Il Comprensorio Vibonese ha sottoscritto, nella giornata odierna, l’atto di concessione per la gestione del Palasport “Peppino Impastato”, struttura sportiva sita nella frazione Mesiano, nel Comune di Filandari. La società rossoblù avvia così un nuovo capitolo del proprio percorso sportivo, sociale e territoriale.

Si tratta inoltre di un momento particolarmente significativo poiché dopo tre anni di attività, sacrifici, passione e crescita, la società trova una nuova casa in una struttura importante, ampia e ricca di potenzialità, che potrà diventare un punto di riferimento non solo per il calcio, ma anche per le nuove generazioni e per l’intera comunità.

La nuova casa

Il Palasport “Peppino Impastato” rappresenta molto più di un impianto sportivo. È uno spazio da riempire di vita, allenamenti, entusiasmo, bambini, ragazzi, famiglie e iniziative capaci di rafforzare il legame tra sport e territorio. L’obiettivo della società è contribuire al rilancio della struttura con serietà, responsabilità e spirito di servizio, rendendola un luogo aperto, accogliente e riconoscibile: una casa dello sport, della partecipazione e della comunità.

«Oggi viviamo un’emozione grande – dichiara il presidente del club, Anthony Lo Bianco – perché questa firma non rappresenta soltanto un atto formale. È l’inizio di una nuova responsabilità. Il Palasport “Peppino Impastato” è una struttura straordinaria, che merita di essere vissuta, curata e valorizzata. Vogliamo che torni a essere un luogo pieno di energia, un punto di incontro per i giovani, per le famiglie e per tutto il territorio».

E ancora: «Il Comprensorio Vibonese è nato con l’idea di costruire qualcosa che andasse oltre il semplice risultato sportivo. Il calcio per noi è passione, ma è anche educazione, aggregazione e appartenenza. Questa nuova casa ci permetterà di programmare meglio le attività, rafforzare il settore giovanile, coinvolgere nuove energie e dare continuità a un progetto che guarda al futuro».

Il commento del sindaco Fuduli

Soddisfazione viene espressa anche dal Sindaco di Filandari, Rita Fuduli, che sottolinea il valore di questo nuovo percorso: «L’avvio della gestione del Palasport “Peppino Impastato” da parte dell’A.S.D. Comprensorio Vibonese rappresenta un segnale positivo per Mesiano, per Filandari e per l’intero territorio. Una struttura sportiva vive davvero quando viene frequentata, curata e messa al servizio della comunità. Siamo felici che possa iniziare un nuovo percorso, fondato sullo sport, sulla partecipazione e sull’attenzione verso i giovani».

«Come Amministrazione comunale – prosegue il primo cittadino – crediamo molto nel valore sociale dello sport. Affidare una struttura significa anche creare le condizioni perché diventi un luogo di incontro, crescita e aggregazione. Al Comprensorio Vibonese rivolgiamo i nostri migliori auguri di buon lavoro, con l’auspicio che questo nuovo inizio possa generare entusiasmo, collaborazione e nuove opportunità per i ragazzi e per le famiglie del territorio».

Nei prossimi giorni saranno comunicate tutte le novità relative alla nuova stagione sportiva, alla programmazione delle attività e alle iniziative che saranno promosse all’interno della struttura. Il futuro del Comprensorio Vibonese riparte da qui: dal Palasport “Peppino Impastato”, da Mesiano, dai giovani e dal territorio.