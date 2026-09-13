Il futuro dell’ASD Sant’Onofrio passa anche e soprattutto attraverso la crescita delle sue giovani promesse. La società giallorossa è pronta a dare ufficialmente il via alla nuova stagione del Settore Giovanile Scolastico – Attività Agonistica, uno dei pilastri nevralgici del proprio progetto sportivo.

L’appuntamento per il primo giorno di lavoro è fissato per lunedì 14 settembre presso il campo sportivo di Maierato. Sarà l'occasione per le formazioni Under 15 e Under 17 di riassaporare il clima del campo, fare gruppo e gettare le basi per un'annata da vivere all'insegna dello sport, della competizione, della crescita formativa e del sano divertimento.

I quadri tecnici: stabilità e competenza

Per la guida delle formazioni giovanili la società si è affidata a profili di valore ed esperienza:

Under 15: la panchina è affidata a Francesco Dileo, che sarà affiancato dal collaboratore Antonio Arcella.

Under 17: la guida tecnica va a Domenico Rosario Petrolo, coadiuvato da Giuseppe Trecozzi.

A supervisionare e coordinare l'intero movimento delle due categorie saranno i responsabili del settore giovanile Domenico Menniti e Totò Petrolo, con il compito di garantire continuità a una visione strategica su cui il club punta con forte convinzione.

I frutti del lavoro: dalla giovanile alla prima squadra

Il percorso intrapreso dal Sant’Onofrio non parte certamente da zero, ma raccoglie l'eredità di anni di lavoro e risultati concreti. Il segnale più tangibile del successo di questa filiera arriva proprio dall'Under 17: diversi ragazzi protagonisti nella scorsa stagione hanno infatti compiuto il grande salto, venendo aggregati alla prima squadra per il campionato dilettanti 2026/2027. Un traguardo che rappresenta il massimo riconoscimento per la missione societaria: formare atleti pronti per il calcio dei grandi.

La cultura del rispetto: il triplete nella Coppa Disciplina

Se il merito tecnico è evidente, quello etico lo è ancor di più. L’Under 15 proviene infatti da un primato straordinario: la conquista della Coppa Disciplina per tre stagioni consecutive (2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026). Un dato che dimostra come il Sant’Onofrio consideri il campo prima di tutto una scuola di vita fondata sul rispetto delle regole, dei compagni e degli avversari.

Un investimento sul domani

Per l'ASD Sant’Onofrio il settore giovanile è un vero e proprio laboratorio educativo, dove imparare a stare insieme, accettare le sconfitte, gioire dei successi e assumersi responsabilità valgono quanto il risultato sul tabellone.

Da lunedì si riaccendono i motori: per i giovani giallorossi comincia un'altra appassionante stagione da scrivere a pallone ai piedi.