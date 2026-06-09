Una stagione travagliata per il Sant'Onofrio nell'ultimo campionato di Prima Categoria, vissuta sulle montagne russe tra la zona bianca di classifica e lo spettro dei playout e/o retrocessione. Alla fine la società giallorossa ha raggiunto la salvezza diretta, grazie al lavoro di squadra e di mister Vincenzo Bruni nonostante una rosa ridotta all'osso.

Quattro conferme

Questo però è un capitolo ormai chiuso e da archiviare, anche perché c'è da programmare la prossima stagione e in quel di Sant'Onofrio sono già all'opera. Non esiste un mercato senza basi solide ed è proprio da lì che bisogna partire. I primi mattoni dunque sono le certezze ed è per questo che il club giallorosso si affida prima di tutto all'attaccamento della maglia. Ufficiali infatti i rinnovi di quattro senatori della squadra come Giuseppe Trecozzi, Gerry Barbieri, Domenico Defina e Francesco Cugliari. Il loro passato giallorosso parla da solo e, adesso, c'è anche un futuro che deve parlare per continuare la storia e il legame. Esperienza, carattere e appartenenza ed è da qui che il club ha deciso di ripartire.