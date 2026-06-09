Una stagione travagliata per il Sant'Onofrio nell'ultimo campionato di Prima Categoria, vissuta sulle montagne russe tra la zona bianca di classifica e lo spettro dei playout e/o retrocessione. Alla fine la società giallorossa ha raggiunto la salvezza diretta, grazie al lavoro di squadra e di mister Vincenzo Bruni nonostante una rosa ridotta all'osso.

Quattro conferme