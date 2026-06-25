Archiviata una stagione intensa e a tratti decisamente complicata, culminata però con il traguardo fondamentale della salvezza nel girone C di Prima Categoria, il Sant'Onofrio non perde tempo e proietta lo sguardo verso il futuro.

La società giallorossa ha scelto di muoversi con anticipo strategico: prima ancora di tuffarsi nel vivo del calciomercato estivo per puntellare la rosa, la dirigenza ha deciso di blindare la guida tecnica, scegliendo la via della continuità e della competenza.

Uno staff consolidato per la nuova stagione

È stato ufficializzato l'organigramma tecnico che guiderà la Prima Squadra nel campionato 2026/2027. Un gruppo di professionisti altamente qualificati (tutti dotati di patentini Uefa) che unisce esperienza, conoscenza della piazza e solidità tattica.

Ecco la composizione ufficiale dello staff giallorosso: Vincenzo Bruni (Responsabile Prima Squadra), Antonio Italiano (Collaboratore Tecnico), Francesco Spanò (Preparatore Atletico) e Tommaso Belvedere (Allenatore dei Portieri).

Un gruppo di professionisti qualificati che metterà competenza, passione ed esperienza al servizio di questi colori, con l’obiettivo di costruire una stagione importante dentro e fuori dal campo.

L'augurio della società: «Basi solide per le prossime sfide»

La conferma in blocco dello staff tecnico rappresenta una dichiarazione d'intenti chiara da parte del club, che punta a vivere un'annata più serena e ambiziosa rispetto alla precedente.

A margine dell'annuncio, sono arrivate anche le parole di buon auspicio dei vertici societari: «La società augura a tutto lo staff un buon lavoro, certa che impegno, organizzazione e spirito di appartenenza saranno le basi per affrontare al meglio le sfide della stagione sportiva 2026/2027». Con la panchina ufficialmente blindata, il Sant'Onofrio è pronto a muovere i suoi prossimi passi sul mercato. I tifosi aspettano i primi colpi sul campo, ma le fondamenta per una grande stagione sono già state gettate.