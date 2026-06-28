Si conferma essere una delle squadre più attive della provincia vibonese la Stella Mileto che continua a programmare la prossima stagione. La compagine biancorossa, in vista del prossimo anno, cercherà di insidiare le zone alte della classifica del campionato di Prima Categoria dopo aver chiuso la scorsa stagione sotto la zona playoff.

Doppio rinnovo

Prosegue lineare dunque il percorso della dirigenza che sta mettendo mattone dopo mattone, agendo però per gradi. La priorità è infatti la campagna di rinnovi e, in tal senso, l'ossatura della rosa non verrà snaturata come testimonia la sfilza di conferme di questi ultimi giorni.

Nelle ultime ore, inoltre, si sono aggiunti altri due nomi nella lista dei confermati: Walid Belgana e Simone Artusa. Il primo è uno dei giovani più promettenti del progetto biancorosso ed è per questo che la società ci punta molto.

Educazione, sacrificio e voglia di migliorarsi: Belgana rappresenta i valori dentro e fuori dal campo. Anno dopo anno ha inoltre dimostrato una crescita costante, conquistando la fiducia della società grazie all’impegno quotidiano e alla serietà con cui affronta ogni allenamento. Il suo percorso è appena iniziato, ma è già un giovane pilastro del club.

Artusa invece incarna l'essenza della grinta e della leadership. Dopo aver esaltato i tifosi con prestazioni da protagonista, nell'ultimo campionato, è già pronto a scendere in campo con la stessa determinazione dello scorso anno. Con lui la Stella Mileto ha un'arma in più.